Česko reaguje na reprezentační skandál: Belmondo ve filmu, rezignace i Fouskova oslava

Když před 16 lety otřásla českým fotbalem kauza "nic jsem neplatil a ta částka taky nesouhlasí", byly sociální sítě jako Twitter (dnes X) či Instagram ještě v plenkách. Současné generaci už ale podobné skandály zaručeně neutečou, je jich totiž plný internet.

"Tak tohle by mě ani ve snu nenapadlo, že si to někdo dovolí, vždyť reprezentaci čeká rozhodující zápas. Je to od nich drzost a plivnutí do tváře fanouškům," řekl v rozhovoru pro Livesport Zprávy bývalý kouč reprezentace Karel Jarolím.

Noční putování Vladimíra Coufala, Jakuba Brabce a Jana Kuchty po Olomouci už dorazilo i do Anglie, kde tamní bulvární deník The Sun píše zejména o fotbalistovi West Hamu United.

Jak se k reprezentačnímu skandálu vyjadřuje česká společnost?

Bývalý ligový fotbalista a v současné době expert Zdeněk Folprecht si myslí, že "to kluci maj prostě na háku".

Komentátorská stálice České televize Jaromír Bosák naráží na olomoucký klub Belmondo, který měla zmiňovaná trojice navštívit: "Já bych si dal raději večer Belmonda na pokoji ve filmu..."

Moderátor Radiožurnálu Sport Jan Pěruška naopak připomněl, že Petr Fousek právě dnes v neděli 19. listopadu slaví 61. narozeniny: "Považuji je za oslavené."

Stříbrný olympijský medailista v biatlonu Michal Krčmář, který před rokem pobouřil část fotbalové veřejnosti reakcí na Van Burenovo pivo po zápase, projevil na sociální síti X zájem o pitný režim fotbalistů: "Mě by spíš zajímalo, co pili?"

Člen multimediálního týmu Livesport Zpráv Lukáš Pečeně poukázal na člena výkonného výboru Tomáše Neumanna, který byl v nočním klubu přítomen společně s hráči. "Že jdou hráči pít, to se těžko chápe a zaslouží to trest. Ale že je před tak zásadním zápasem pro celý český fotbal doprovází vysoký funkcionář FAČR, to mi přijde NAPROSTO neuvěřitelný. Groteska fakt."