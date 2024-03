Zelená pro hříšníky z Belmonda. Všechno je uzavřené. Hašek se mnou nemá problém, tvrdí Coufal

Vladimír Coufal míří zpátky do reprezentačního dresu.

Nový kouč fotbalové reprezentace Ivan Hašek udělal podle všeho za minulostí tlustou čáru. A trojici hráčů Vladimír Coufal (31), Jan Kuchta (27) a Jakub Brabec (31), kteří navštívili před rozhodujícím zápasem kvalifikace na mistrovství Evropy proti Moldavsku noční klub v Olomouci a byli následně s okamžitou platností vyřazeni z národního týmu, omilostní. Uvedl to web infotbal.cz.

Hašek se sešel se všemi hříšníky v uplynulých týdnech osobně. S Coufalem mluvil minulý týden. "Byl se tady na nás podívat na utkání s Brentfordem. Po utkání jsme si sedli. Musím říct, že to bylo moc příjemné povídání, pan Hašek je velký sympaťák. Všechno je v pohodě, těším se na společné zážitky a zápasy," řekl bez pochybností obránce West Hamu v pořadu Premier Club televize Canal+ Sport.

Když dostal přímou otázku na to, jak se kouč postavil k listopadovému trestu za hrubé porušení pravidel, odpověděl jasně. "Je to všechno uzavřené." To, jestli bude znovu nominován, teď podle Coufalových slov záleží už jen na jeho výkonech a herním vytížení. "Ale myslím si, že pan Hašek se mnou nemá žádný problém," uvedl.

Podobně mluvil Hašek v rozhovoru pro web Arisu Soluň při své cestě za Brabcem. "Uzavřená záležitost. Všichni děláme chyby. Byl to ojedinělý úlet, nic víc. Jakub je velmi důležitý hráč, který nám může pomoci," citovaly kouče stránky.

V rozhovoru pak prozradil, že dokonce uvažuje o tom, že by ještě přesvědčil bývalého kapitána Vladimíra Daridu, aby se do týmu vrátil. "Víme, že v reprezentaci skončil. Ale pořád patří k nejlepších Čechům v zahraničí, určitě o něj mám zájem. Mluvil jsem s ním, chce se věnovat rodině. Ovšem, nikdy nevíte..." S Kuchtou se údajně sešel už na soustředění Sparty během zimní přípravy.

Národní tým informace o tom, zda se jména zmíněných hráčů skutečně objeví na seznamu pro nejbližší duely, oficiálně nepotvrdil. "Trenér Ivan Hašek se všemi třemi v uplynulých týdnech osobně mluvil a nejpozději 13. března, kdy je naplánována nominace, oznámí, jakým způsobem k nim přistoupí," řekl Livesport Zprávám mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Samotný Hašek minulý týden v rozhovoru pro Radiožurnál naznačil, že trojici výstřelek promine. "Uvažuju o tom, že je povolám. Potrestali se i dost sami, brzo rozhodnutí sdělím sám," prohlásil.

Reprezentaci pod ním čekají premiérové zápasy za necelé tři týdny. Nejdřív nastoupí 22. března v Oslu proti Norsku, o čtyři dny později přivítá v Praze na Letné Arménii.