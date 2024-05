Girona v souboji o Katalánsko opět zničila Barcelonu a na dálku korunovala Bílý balet

Girona ovládla šlágr La Ligy proti Barceloně stejným výsledkem jako na podzim 4:2 a na dálku korunovala šampionem Real Madrid. První půli sice vyhráli zásluhou penaltové trefy Roberta Lewandovského hosté, jenže po změně stran se ukázala neskutečná útočná síla Gironistes, na jejichž gólové smršti se dvakrát podílel zkušený záložník Portu. Domácí mužstvo tak již poněkolikáté oslnilo nejen španělskou fotbalovou veřejnost a s předstihem si zajistilo senzační účast v Lize mistrů.

Že oba týmy rády hrají útočný fotbal, potvrdil hned úvod duelu. Tři minuty po úvodním hvizdu poslal Lamine Yamal centr na Andrease Christensena. Dánský reprezentant se nerozpakoval a zpracováním míče hrudí a následným volejem z otočky dal vzpomenout na legendární gól Jamese Rodrígueze z mistrovství světa v roce 2014. Okamžitě po rozehrávce přišla odpověď ze strany domácích.

Arťom Dovbyk si ve vápně naskočil na centr a překonal Marca-Andrého ter Stegena. V 15. minutě mohl Christensen přidat druhý gól. Jeho hlavičku však na brankové čáře zlikvidoval Paulo Gazzaniga. Na zakončení Ilkaye Gündogana argentinský gólman nedosáhl, zachránilo jej ale břevno. Nerozhodný výsledek na konci prvního poločasu rozsekl Lewandowski z penalty, nařízené za hraniční faul na Yamala.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Gironistes po pauze zpočátku nejevili touhu srovnat skóre a nechávali hrát spíše Blaugranas. Proto trenér Míchel poslal v 65. minutě do boje čerstvé síly, mezi nimi také Portua, který hned po pár vteřinách na hřišti využil zaváhání obrany Blaugranas a vyrovnal. Gironu gól nabudil a již po dvou minutách šla do vedení zásluhou Miguela Gutíerreze, jehož střelu Jules Koundé smolně tečoval do vlastní sítě.

V 75. minutě Portu dokonal zkázu Barcelony, když povedeným volejem zpoza vápna dokonale zaskočil ter Stegena. V nastavení se hráči v červenobílém pokoušeli dokonce o pátý zásah, jednou však míč vykopl na brankové čáře Koundé, podruhé zakročil německý gólman. Girona tak ovládla i druhé vzájemné utkání sezony a poskočila na druhou příčku.