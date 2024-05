Polovinu kariéry hraju o záchranu. Vím, že stačí trošku a otočí se to, věří zlínský Fantiš

Fantiš by si vyčítal, pokud by se Zlínu nepodařilo v první lize zachránit.

Psychicky náročné chvíle prožívá jeden z kapitánů zlínských fotbalistů Antonín Fantiš (32). Ševci po prohře 0:2 v Pardubicích v úvodním kole ligové nadstavby ve skupině o záchranu klesli o skóre na poslední místo tabulky, které jako jediné znamená přímý sestup. Fantiš má pocit, že kvůli pravidelnému boji o udržení dostane do 50 let infarkt. Na tiskové konferenci přiznal, že pád do druhé ligy by si vyčítal do konce života, jelikož mu na záchraně týmu velmi záleží.

"Hraju ligu 16 let, z toho podle mě víc jak polovinu o záchranu. Byl jsem možná i v horší situaci. Možná dostanu infarkt do 50 let, protože tohle jsou takové rány do srdce... Je to strašně těžké. Vím ale, že stačí trošku, spadne to tam a otočí se to. Vím to, protože jsem to zažil," prohlásil Fantiš.

Dvaatřicetiletý univerzál dosud v nejvyšší soutěži odehrál 333 zápasů, i kvůli bohatým zkušenostem současnou situaci prožívá o to víc. "Upřímně je to pro mě o dost těžší, protože čas nejde zastavit. Jsem tady už nějakou dobu, de facto už jsem se sem přestěhoval, chci tady žít a upřímně moc mi na tom záleží. Vím, že pokud to nedopadne dobře, budu si to vyčítat celý život," uvedl Fantiš, který vyjma sezony 2018/19, kterou strávil v Příbrami, působí ve Zlíně od roku 2015.

Ševci jsou na tom podle něj stejně jako v uplynulé sezoně, kdy jim rovněž hrozil přímý sestup. "Mám furt v hlavě minulý rok, kdy i hlavně díky fanouškům jsme to zvládli. Byli jsme už pod vodou a dýchali jsme brčkem, ale zvedli jsme se a dostali se nahoru. Přijde mi to takové déjà vu, jako kdyby se to stalo před chvilkou a zažívám to znovu. Doufám, že to zase bude mít šťastný konec jako minulý rok a lidi nám k tomu pomůžou," řekl bývalý mládežnický reprezentant.

Zlínští se před rokem zachránili až v baráži proti druholigovému Vyškovu. Přímému sestupu se vyhnuli i díky výhře 2:1 v nadstavbě v Pardubicích. Tehdejší triumf zařídil po velké chybě gólmana Florina Nity právě Fantiš. "To, co se má stát, se stane. Říkal jsem, že to byl gól shůry. De facto to ani nešlo dát a přesto to tam spadlo. Něco takového potřebujeme i teď. Doufám, že to přijde," podotkl někdejší hráč Ostravy či Jablonce.

Svěřenci trenéra Bronislava Červenky se příští neděli představí na hřišti nováčka soutěže z Karviné, která je před nimi o skóre. "Teď se mě každý ptá, jestli je zápas s Karvinou klíčový. Pro nás bude každý zápas klíčový, i dnes to bylo klíčové. Komplikujeme si to sami. Do toho nám absolutně nenahrávají ostatní výsledky, jsme poslední. Můžeme se z toho dostat jen sami, tak to v životě je. Nikdo nám nepomůže, jen my sami," mínil Fantiš.

