Z bavorského vyhnanství zpátky na vrchol? Německý svaz chce na domácím Euru Nagelsmanna

Nejen v Německu jde o téma s velkým T. Die Mannschaft sice po výhře nad Francií (2:1) částečně získal zpět ztracenou reputaci, hlavní problém ale teprve řeší. Už za 275 dnů vypukne na území trojnásobného evropského šampiona velmi očekávané Euro a domácí tým nemá trenéra. Jen tři dny po odvolání Hansiho Flicka (58) tamní fotbalový svaz údajně oslovil Juliana Nagelsmanna (36), který byl v průběhu minulé sezony vyhozen z Bayernu Mnichov.

Stále velmi mladý kouč si podle informací serveru Sport1 angažmá u reprezentace své země dokáže představit. Nagelsmann má navzdory půl roku starému vyhazovu s Bayernem stále platnou smlouvu do roku 2026.

"Bayern určitě nebude překážkou," uvedl čestný prezident klubu Uli Hoeness. Ještě aby tomu bylo jinak. V Bavorsku se plnění jeho nemalého platu jistě rádi vzdají.

Rudi Völler vedl německý národní tým pouze v jednom zápase. AFP

Sportovní ředitel německého fotbalového svazu Rudi Völler, který v úterý v Dortmundu dovedl národní tým k vítězství v přátelském utkání s vicemistry světa z Francie, nedávno označil Nagelsmanna za "absolutně špičkového trenéra". Mimochodem, dosud posledním utkáním Völlera na lavičce die Mannschaft byla porážka 1:2 s Českem na Euru 2004.

Völler, prezident DFB Bernd Neuendorf a jeho zástupce Hans-Joachim Watzke si musí s hledáním Flickova nástupce pospíšit. Volba by měla padnout nejpozději do října, kdy Němci během reprezentačního srazu odcestují do USA.