Němci musí trenéra pro domácí ME hledat dál. Völler povede reprezentaci jen proti Francii

Sportovní manažer německého národního týmu Rudi Völler (63) prohlásil, že nemá v úmyslu pokračovat jako nástupce Hansiho Flicka (58) v pozici trenéra německého národního týmu. V zápase proti Francii podle svých slov pouze cítil povinnost pomoci reprezentaci. "Je to pro mě záležitost jednoho zápasu," uvedl.

Völler, mistr světa z roku 1990 a trenér německého národního týmu v letech 2000 až 2004, uvedl, že se na lavičku reprezentace vrací pouze na jeden zápas, aby pomohl týmu v mezidobí, než se najde nový trenér. "Cítil jsem povinnost pomoci. Mým cílem je podpořit nového trenéra, stejně jako jsem to udělal s Hansi Flickem, ale doufám ale, že s lepšími výsledky,"uvedl.

Flick u národního týmu skončil den po sobotní domácí prohře 4:1 s Japonskem. Jeho dvouleté působení na lavičce reprezentace tak skončilo devět měsíců před plánovaným vrcholem v podobě domácího evropského šampionátu.

Flick v roce 2020 získal s Bayernem Mnichov šest různých trofejí, na lavičce národního týmu ale zdaleka tak úspěšný nebyl. Německo loni propadlo na mistrovství svět v Kataru, kde vypadlo již v základní skupině a pod Flickovým vedením vyhrálo jen čtyři z posledních 17 zápasů. Nyní poprvé po 38 letech prohrálo třikrát za sebou.

"Opravdu jsem to nechtěl dělat, ale vím jak tým funguje a jsem si vědom situace, v níž se momentálně nacházíme. I přes to mě museli přesvědčit," řekl Völler o svém dočasném jmenování a dodal, že Německý fotbalový svaz (DFB) najde vhodného trenéra, co nejdříve, aby měl čas připravit tým na domácí šampionát.

"Najdeme takového trenéra, který tu práci bude dělat celým srdcem a duší. Je důležité, abychom rychle změnili atmosféru v týmu. Věříme tomu, že s novým trenérem to bude možné," uvedl zkušený fotbalový funkcionář.

Podle Völlera se tým nedokázal vzpamatovat ze zklamání, které přinesl krach v Kataru. "Ta tíha brzkého vyřazení ze světového šampionátu byla opravdu zdrcující. Nový trenér, který dokáže věci posunout a přijde i s nějakými novými nápady, je v naší situaci nesmírně důležitý," řekl.