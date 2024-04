Titulové oslavy odloženy. PSG nečekaně ztratilo s trápícím se Le Havrem

Fotbalisté PSG ve 31. kole Ligue 1 odmítli možnost zajistit si mistrovský titul a po remíze 3:3 s Le Havrem se jejich oslavy odložily minimálně o den. Jasný outsider se v průběhu duelu celkem dvakrát dostal do vedení a napodruhé svůj náskok zvýšil dokonce na rozdíl dvou branek, ani to mu ale na senzační výhru v hlavním městě nestačilo. Zhruba po hodině hry totiž naskočil do hry Goncalo Ramos (22), jenž nejprve přihrál na kontaktní gól Achrafu Hakimimu (25) a v závěru pak sám zařídil pro svůj tým alespoň remízu.

Dle očekávání od úvodních minut diktovali tempo hráči domácího celku, k mnoha šancím se ale nedostali. V 19. minutě tak přišel ojedinělý útok Le Havru, na jehož konci našel přihrávkou z otočky Emmanuel Sabbi nabíhajícího Christophera Operiho, který křižnou ranou k tyči poslal hosty do překvapivého vedení.

Po srovnání sahal krátce nato přímo z rozehrávky rohového kopu Ousmane Dembélé, gólman ale kroutící se míč zneškodnil. Na první branku už však domácí dlouho čekat nemuseli. Ve 29. minutě našel Warren Zaire-Emery přihrávkou skrze malé vápno na zadní tyči dobíhajícího Bradleyho Barcolu, jenž bez problémů dorazil balon do odkryté sítě.

Ani tím ale vůli hráčů z Normandie nezlomili. Ve 38. minutě se tak ve vápně uvolnil André Ayew a ranou k bližší tyči vrátil Le Havru vedení.

Do druhého poločasu nastoupila ofenziva PSG okysličená i o Kylian Mbappého, ani on ale útočnou produktivitu domácích příliš nezlepšil. Právě naopak, nejdříve si kvůli zakončení po odpískaném ofsajdu koledoval o žlutou kartu, kterou nakonec v závěrečných minutách za protesty dostal, a v 61. minutě byl po intervenci videorozhodčího svědkem penalty Le Havru.

Té se chopil Abdoulaye Touré a bezpečně ji ranou do protipohybu gólmana proměnil. Avšak v 78. minutě dostal Pařížany zpět na dostřel jediného gólu Hakimi, jenž po průnikové přihrávce Ramose prostřelil gólmana a o srovnání se postaral v páté minutě nastavení sám Portugalec, jehož hlavu našel Kang-In Lee.

PSG tak před vlastním publikem zaváhalo, ale i remíza mu dává prakticky definitivní jistotu zisku titulu.