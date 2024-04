Pochettino: VAR poškodil Premier League. Je to neuvěřitelné a směšné, zlobil se na sudí

Argentinský trenér Mauricio Pochettino (52) prohlásil, že video asistent rozhodčího (VAR) poškodil Premier League a anglický fotbal poté, co byl Chelsea v sobotu při dramatické remíze 2:2 na hřišti Aston Villy sporně neuznán potenciálně rozhodující gól. Pokud chce být anglická liga tou nejlepší na světě, měla by podle něj chránit svůj obraz a zaměřit se na verdikty rozhodčích.

Pochettinův tým v sobotu ve Villa Parku brzy prohrával po vlastním gólu Marca Cucurelly a zásahu Morgana Rogerse. Místo toho, aby jeho svěřenci kapitulovali jako v úterý při ponižující prohře 0:5 s Arsenalem, srovnali díky gólům Noniho Maduekeho a Conora Gallaghera s Aston Villou krok.

V nastaveném čase Chelsea dokonce sahala po výhře a zdálo se, že díky trefě Axela Disasiho uspěje. Avšak k Pochettinově vzteku byl gól neuznán pro faul Benoita Badiashileho. "Rozhodčí je neuvěřitelný. Celé je to směšné. Je těžké to přijmout," rozčiloval se po zápase Pochettino.

"Já, vy ani nikdo v hledišti neviděl faul. Pak VAR změnil rozhodnutí rozhodčího. Pro mě to byl obyčejný souboj," řekl před novináři. "Je to bolestivé, protože to poškodilo Premier League a anglický fotbal. Ani hráči Aston Villy a její fanoušci nechápali, proč byl gól neuznán," dodal.

"Pokud chce Premier League být tou nejlepší ligou na světě, měla by chránit podívanou a rozhodčí činit správná rozhodnutí," uvedl argentinský trenér.

Remíza byla ranou pro naděje Aston Villy na udržení se náskoku na Tottenham v boji o kvalifikaci do Ligy mistrů prostřednictvím umístění v první čtyřce. Svěřenci Unaie Emeryho mají na pátý Tottenham, který v neděli hostí vedoucí celek Premier League Arsenal, navrch sedm bodů. Londýnský celek má ale tři zápasy k dobru. Villans naposledy skončili čtvrtí až v sezoně 1995/96.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Loni jsme chtěli hrát Evropskou ligu, ale teď před sebou máme novou výzvu – a tou je hrát Ligu mistrů," řekl Emery. "Chelsea ukázala sílu. Remíza je podle mě na konci dne velmi dobrý a spravedlivý výsledek. Samozřejmě bych si ovšem přál víc," uzavřel španělský manažer.

Tabulka Premier League