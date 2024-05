Fiorentina si po drtivém závěru v Bruggách znovu zahraje finále Evropské konferenční ligy

Lucas Beltrán proměnil v závěru odvety penaltu a rozhodl o postupu Fiorentiny přes Bruggy do finále EKL.

Fiorentina remizovala v odvetném utkání semifinále Evropské konferenční ligy v Bruggách 1:1 a díky výhře 3:2 z úvodního zápasu postoupila do finále. Belgický tým se i přes ofenzivní převahu Fialek dostal ve 20. minutě do vedení zásluhou Hanse Vanakena, jenž navázal na zásah z prvního měření sil. Zlatý gól pro celek z Florencie ovšem po mohutném závěrečném tlaku vstřelil z penalty v 85. minutě Lucas Beltrán. Italské mužstvo si tak zahraje o triumf v EKL druhý rok po sobě. Antonín Barák proseděl utkání na lavičce vítězů.

Hráči průběžně devátého celku italské nejvyšší soutěže v úvodním měření sil Bruggy výrazně přestříleli, jenže výsledné skóre tak jednoznačné nebylo. Jednogólový náskok nakonec loňskému finalistovi obstaral až v 91. minutě střídající M’Bala Nzola. Belgického zástupce ovšem nemohly Fialky odepisovat, zaváhání ve Florencii totiž bylo jeho jediným klopýtnutím za poslední měsíc.

Fiorentina po úvodním tlaku polevila a pykala za to už ve 20. minutě, kdy rychlý protiútok gólově zakončil původně centrovaným balonem Vanaken. Hosté málem přišli s bleskovou odpovědí, když brankář Simon Mignolet nejprve skvěle pozičně vychytal Nicoláse Gonzáleze a následná dorážka Andrey Belottiho proskákala těsně vedle levé tyče.

Před půlhodinou hry mohl navýšit náskok Michal Skóraš, v tutové situaci ale zaspal a o míč jej na poslední chvíli obral obránce. Ve velmi ofenzivně laděném prvním dějství se blýskl ještě Christian Kouamé raketovým halfvolejem do břevna, od kterého se balon odrazil přímo na brankovou čáru, odkud se vrátil zpět do pole, a Belgičané tak odešli do kabin jen s těsným náskokem.

Vyrovnaný celkový stav série nepřispěl pokračování útočných hodů a týmy po návratu z kabin podnikaly jen výpady ze zajištěné defenzivy. Fiorentina postupně začala klub ze země čokolády nahlodávat v předbrankovém prostoru a nebýt nouzové hlavičky Joela Ordóňeze, tak mohl skóre snadno dorovnat na zadní tyči číhající Dodo. V 72. minutě už se kromě fanoušků domácího celku rozechvěla také branková konstrukce, kterou z přímého kopu napálil Cristiano Biraghi.

Chvíli nato zazvonil na pravou tyč Kouamé a defenziva modročerných byla v naprostém rozkladu. Fialky se v 85. minutě dočkaly odměny za aktivní výkon, když se po hrubém faulu v šestnáctce postavil k bílému puntíku Beltrán, jenž balon poslal po zemi přesně k levé tyči. V pozdních minutách nastavení předvedl skvělé reflexy brankář Pietro Terracciano, jenž vykryl přízemní pokus Vanakena.

Bruggy tak sice nedopustily teprve druhou domácí porážku napříč soutěžemi v sezoně, do finále však neproklouzly. Jeho součástí naopak bude Fiorentina, která 29. května změří v Aténách síly buď s Olympiakosem, nebo s Aston Villou. Loni Fialky nestačily ve finále v pražském Edenu na West Ham.

Výsledky play off Evropské konferenční ligy