Fiorentina – Plzeň 2:0. Senzační jízda Viktorie v Konferenční lize skončila, Fialky rozhodly v prodloužení

Fotbalisté Viktorie Plzeň nakonec na historický postup do semifinále Konferenční ligy nedosáhli, když v odvetě podlehli Fiorentině 0:2 po prodloužení. Přestože Západočeši dohrávali utkání kvůli faulu Cadua od 66. minuty v deseti, vynutili si alespoň prodloužení. V tom ale dokázal italský celek využít svou převahu a v 92. minutě rozhodl o osudu utkání Nicolás González (26). Ve 108. minutě pak pojistil výhru Fiorentiny Cristiano Biraghi (31).

V úvodních minutách zahrozil Andrea Belotti, který po centru z levé strany dorážel z bezprostřední blízkosti míč do sítě, světový zákrok ale předvedl Jedlička, jenž vyrazil balon z brankové čáry do bezpečí. Aktivní vstup domácích do utkání pokračoval i v osmé minutě, kdy si na českém gólmanovi vylámal zuby na kraji pokutového území osamocený Christian Kouamé. Tlak Fialek se začal postupem času stupňovat, v bráně ovšem stále stál famózní Jedlička.

Hrdina první půle ve 30. minutě dalším fantastickým zákrokem zneškodnil pokus k pravé tyči od Kouamého. Jen o pár sekund později zachránila Plzeň tyč, kterou orazítkoval Belotti. Branková konstrukce zvonila za zády 26leté jedničky Viktorie i v úplném závěru první půle, když skvěle hrající Kouamé tvrdou pumelicí napálil břevno.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Po změně stran se obraz zápasu příliš nezměnil, klíčový moment ale nastal po hodině hry, kdy Cadu nešťastně přišlápl achilovku Dodovi, za což uviděl po kontrole videorozhodčího červenou kartu. Západočeši se v oslabení stáhli do velmi hlubokého bloku, ve kterém hrdě ubránili nátlak Fialek až do prodloužení.

Hned po jeho startu se však fialoví přece jen kýženého gólu dočkali. Nejprve Jedlička opět čaroval, když vyrazil nebezpečnou střelu na rohový kop. Po jeho zahrání se ovšem v pokutovém území jako první dostal k míči Nicolás González, jenž se šikovně otočil a po tvrdé ráně do levého horního rohu branky rozjásal domácí tribuny.

Ve 104. minutě mohl přidat pojistku Lucas Martínez Quarta, hlavou ale trefil jen pravou tyč. Příliš jej to nakonec mrzet nemuselo, neboť ve druhém poločase prodloužení úspěšně zakončil brejkovou situaci týmu z Toskánska Cristiano Biraghi.