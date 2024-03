Plzeň – Servette: Hranáč očekává taktickou bitvu, důležitá bude psychika

Obránce Robin Hranáč (24) očekává ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy proti Servette Ženeva ještě těžší zápas než v neděli v domácí soutěži proti obhájci titulu Spartě, kterou plzeňští fotbalisté nečekaně rozdrtili 4:0. Stoper se chystá na nejdůležitější utkání v kariéře. Na tiskové konferenci označil za obrovskou motivaci možnost projít s Viktorií poprvé v klubové historii v pohárech do čtvrtfinále. Západočeši vstoupí do domácí odvety po venkovní bezbrankové remíze.

Plzeň už 14 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a v neděli nečekaně rozdrtila Spartu. "Je to takové příjemné zjištění, že dokážeme porážet velké týmy v Česku. Ale vůbec to nemá spojitost s tímhle zápasem, i když nám to může dodat trošku sebevědomí. Myslím, že tohle bude těžší a mnohem důležitější zápas," řekl Hranáč.

"Fyzicky to bude tak nastejno, protože oba týmy mají evropskou kvalitu. Bude to těžší psychicky. Každá chyba se (v pohárech) trestá a už ji nemůžete napravit," doplnil Hranáč, který nedávno prodloužil s Viktorií smlouvu.

Statistiky prvního utkání. Opta by Stats Perform

Západočeši už hráli na evropské scéně osmifinále třikrát, postoupit však ještě nikdy nedokázali. "Myslím, že to bude asi nejdůležitější zápas kariéry. Můžeme udělat historický postup, který se tady v Plzni ještě nepodařil. Byli bychom za to rádi, kdybychom to dokázali. Je to velká motivace. Každý z týmu určitě chce být u takového úspěchu, kdyby se to povedlo," prohlásil Hranáč.

Všechna tři neúspěšná osmifinále zažil jako hráč nynější asistent trenéra Marek Bakoš. "Neřekl bych konkrétní jméno, jestli to byl Marek Bakoš nebo ostatní trenéři, ale komplexně se o tom všichni bavíme. Všichni se motivujeme navzájem," doplnil Hranáč, který se vrátil do Plzně před sezonou po hostování v Pardubicích.

Předpokládá, že odveta bude spíše opatrná stejně jako první zápas před týdnem ve Švýcarsku. "Neočekávám stejný průběh, ale bude to pořád takticky svázané. Jde o všechno. Myslím, že jako v každém zápase kdo dá první gól, bude mít velkou výhodu," přemítal Hranáč.

Plzeňští si podle něj musejí dát pozor na útočníka Enza Crivelliho, který o víkendu coby střídající dvakrát skóroval při vítězství 3:1 nad Lausanne v domácí soutěži. "Je velice nepříjemný, vyžívá se v osobních soubojích. Musíme si na něj dát pozor, aby nám v některých věcech neudělal bordel," dodal Hranáč.