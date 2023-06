Fiorentina – West Ham. Ze tří Čechů se v základní sestavě objeví nejspíš jen Souček

Pražským finále mezi fotbalisty Fiorentiny a West Hamu vyvrcholí ve středu na stadionu v Edenu druhý ročník Evropské konferenční ligy. Zápasu dodává z českého pohledu ještě větší náboj fakt, že v týmech působí trojice reprezentantů. Za "Kladiváře" hrají kapitán národního celku záložník Tomáš Souček s obráncem Vladimírem Coufalem, barvy "Fialek" hájí středopolař Antonín Barák, který vynechal poslední utkání, ale na finále by mohl být připraven. Oba týmy budou usilovat o první velkou evropskou trofej od 60. let.

Český hráč naposledy ovládl některou ze soutěží UEFA před třemi lety, kdy brankář Tomáš Vaclík triumfoval s FC Sevilla v Evropské lize. Ve finále ale nechytal a zůstal mezi náhradníky. Naposledy tak v zápase o kontinentální pohár nastoupil o rok dřív jiný gólman Petr Čech, jehož Arsenal prohrál v EL s Chelsea.

Souček s Coufalem i Barák mohou získat první evropskou poctu v kariéře. Všichni tři navíc v minulosti hrávali v Edenu za Slavii. "Je to asi největší zápas mé kariéry. I když těch velkých bylo dost, tohle je zaprvé finále a zadruhé doma. To je spojení něčeho, co to všechno překoná o více levelů," řekl Souček, který by neměl chybět v základní sestavě. Ovšem jako jediný Čech z tria.

Na Coufala nejspíš nezbude místo, Barák kvůli teplotě nezasáhl do pátečního zápasu závěrečného kola italské Serie A. Na úterním tréninku Fiorentiny před odletem do Prahy nicméně nechyběl a k finále s mužstvem odcestoval. "Speciálně pro mě to budou velké emoce, protože finále je v Praze," prohlásil Barák, který v prodloužení odvety semifinále pátým gólem v této sezoně Konferenční ligy coby střídající hráč zařídil "Fialkám" postup v Basileji. Osmadvacetiletý záložník se v minulém týdnu nedostal do nominace národního týmu na červnové zápasy, reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý vysvětlil jeho absenci údajným nevhodným chováním v mužstvu.

Oba finalisté budou v Edenu usilovat o druhou velkou pohárovou trofej a první od 60. let. Fiorentina v sezoně 1960/61 ovládla tehdejší Pohár vítězů pohárů, West Ham ve stejné soutěži triumfoval o čtyři roky později. Italové si zahrají o evropský pohár popáté a poprvé od porážky v Poháru UEFA v roce 1990 od Juventusu Turín. Londýňany čeká třetí velké finále a první po 47 letech od prohry s Anderlechtem Brusel.

Fiorentina už před pár dny jeden velký duel absolvovala – na konci května podlehla v bitvě o Italský pohár Interu Milán 1:2. "Musíme dbát na každý detail, každá chyba by mohla být v zápase fatální. Každá akce v utkání se počítá a může znamenat jiný výsledek než ve finále Italského poháru," řekl trenér Fiorentiny Vincenzo Italiano.

Soupeři se dosud v soutěžích UEFA neutkali a finále podle bookmakerů nemá favorita. Fiorentina skončila v italské lize osmá, West Ham obsadil v Premier League až 14. místo. Vítěz si zajistí účast v příští sezoně Evropské ligy.

Souček a spol. v Portugalsku

Oba celky vstoupily do tohoto ročníku Konferenční ligy v závěrečném předkole. Fiorentina odehrála o dva zápasy více než West Ham kvůli tomu, že coby druhý tým ve skupině musela do úvodního kola vyřazovací fáze. "Kladiváři" ve 14 duelech nenašli přemožitele a třináctkrát zvítězili. "Fialky" zase ve vyřazovací fázi vyhrály všechny duely mimo svůj stadion.

"Fiorentina je velmi kvalitní tým. Italský fotbal má svou vlastní DNA, reprezentace vyhrála minulé Euro. Italská liga má navíc svého zástupce ve všech třech letošních finále evropských pohárů, což vypovídá o mnohém," podotkl trenér West Hamu David Moyes, jenž vloni vypadl se svým týmem v semifinále Evropské ligy.

Zatímco Fiorentina v generálce v pátek zvítězila v Sassuolu 3:1, West Ham odehrál poslední zápas ligové sezony už v neděli 28. května a v Leicesteru utrpěl porážku 1:2. "Na jedné straně to může být výhoda, že neztratí zápasový rytmus. Ale my zase můžeme být více natěšeni na zápas po těch 10 dnech. Trénovali jsme, byli jsme i tři dny v Portugalsku, trochu jsme změnili prostředí," popisoval Souček, jehož tým přiletěl do Prahy už v pondělí a před polednem se připravoval v tréninkovém centru Sparty na Strahově. Fiorentina dorazila do Česka až během odpoledne.

Kapacita stadionu v Edenu byla na finále snížena na 18.000 míst, každý z týmů dostal pro své fanoušky přes pět tisícovek vstupenek. V hledišti bude i český spoluvlastník West Hamu a majitel pražské Sparty Daniel Křetínský. Zápas má ve středu výkop v 21:00. První ročník Konferenční ligy ovládl jiný italský klub AS Řím.

Předpokládané sestavy

Fiorentina: Terracciano – Dodo, Martínez Quarta, Milenkovič, Biraghi – Mandragora, Amrabat – González, Bonaventura, Ikoné – Cabral.

West Ham: Areola – Kehrer, Aguerd, Zouma, Cresswell – Souček, Rice – Bowen, Paquetá, Benrahma – Antonio.