Slavia nás neznervózněla, uvedl Haraslín. Mrzelo ho, že si Sparta znovu zadělala na drama

Svým 12. gólem v ligové sezoně pomohl slovenský ofenzivní záložník Lukáš Haraslín (27) k vítězství Sparty na Slovácku 4:2 v úvodním kole nadstavbové skupiny o titul. Úřadující mistři se ideálně naladili na derby s úhlavním rivalem Slavií v příštím kole, na níž mají v čele tabulky čtyřbodový náskok. Podle Haraslína však na tento možná klíčový duel o titul Letenští v Uherském Hradišti nemysleli.

Sok z Edenu vyhrál v sobotu s Baníkem vysoko 5:0, ale Haraslína to nechalo klidným. "Slavia nás neznervózněla, díváme se na sebe a na své zápasy. Pořád máme náskok čtyř bodů, až teď se můžeme podívat, jak hráli s Baníkem a podle toho se připravit na derby," řekl po utkání.

Sparta měla duel v podstatě pod kontrolou, ale výhru jí definitivně zajistil až proměněný pokutový kop Ladislava Krejčího v nastavení. "V posledních zápasech si zaděláváme na drama sami. Měli jsme utkání jasně pod kontrolou, ale přišel krátký výpadek, Slovácko se dotáhlo na jeden gól, ale pak jsme se vrátili k naší hře a čtvrtý gól potvrdil naši výhru," konstatoval slovenský reprezentant.

Statistiky utkání. Opta by Stats Peform

Nebýt výpadku, bylo by podle něj o vítězi duelu rozhodnuto dříve. "Měli jsme to ukončit dřív a v klidnějším tempu a ne až penaltou v nastaveném čase. Důležité jsou ale tři body. V nadstavbě už nebude žádný zápas lehký," prohlásil rodák z Bratislavy.

On sám se do střeleckých příležitostí dostal už v prvním poločase, ale prosadil se až po změně stran. "Přesně takto jsem to chtěl, v první půli mi to brankář dvakrát chytil na zadní tyči, tak jsem mířil na přední a vyšlo to. Rozhodl jsem se ve zlomku vteřiny."

Tabulka nejlepších ligových střelců. Opta by Stats Perform / Profimedia

Výhru režíroval dvougólový střelec Jan Kuchta dvěma velmi podobnými trefami po brejku a lobem přes gólmana. "Bylo to jeho klasické zakončení, zkouší to na tréninku. Dnes mu to tam spadlo dvakrát, na to se gólmanovi těžko reaguje, proti tomu je bezmocný," podotkl někdejší hráč Sassuola či Lechie Gdaňsk.

Hned devět hráčů Sparty hrálo pod hrozbou čtvrté žluté karty, která by jim vystavila stopku na derby. "Měli jsme to v hlavě před zápasem, ale na hřišti na to nemyslíte. Nelze vypustit žádný souboj, ale je nás zde 25 vyrovnaných kluků, takže v případě vykartování by nastoupil někdo jiný," mínil Haraslín.