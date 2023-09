Koubek před Ballkani: Chceme to zvládnout, ale soupeř je velmi kvalitní. Musíme být pokorní

Trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek (72) před úvodním zápasem skupiny Evropské konferenční ligy proti Ballkani nesouhlasí s názorem sázkových kanceláří, které Viktorii pasovaly do role jasného favorita čtvrtečního domácího utkání. Kosovský tým je podle vyjádření zkušeného kouče na tiskové konferenci hodně silný.

"Nemám rád role favoritů. Je to názor novinářů, bookmakerů. Zaznamenal jsem velmi slabý kurz na velice dobrého soupeře. Podle mě to vůbec neodpovídá realitě. Nejsem sázkař, nerozumím tomu, jenom jsem se tak podíval. Překvapilo mě, jak jsme favorizovaní. Jsme doma a máme nějakou úroveň, ale jsem pokorný k soupeři, který je velmi kvalitní," řekl Koubek.

"Jsou výteční na balonu, dynamičtí, mají dotykové kombinace v plné rychlosti. Známe jejich přednosti a slabiny. Doufáme, že to dokážeme využít. Ale že bychom byli až tak jasní favoriti zápasu i celé skupiny? Vždyť je tam Dinamo Záhřeb, Astana doma na umělce, to je těžký ořech. Kvalitní soupeři, kteří vyřadili těžké soupeře. Je sice potěšitelné, že naše výkonnost je hodnocena jako nějakého favorita, ale já tu skupinu tak úplně nevidím. Ale určitě zítra uděláme všechno pro to, abychom to zvládli," přidal.

Západočeši ve 2. předkole Konferenční ligy s problémy vyřadili jiné kosovského mužstvo Dritu. Doma navzdory velké převaze uhráli bezbrankovou remízu a v odvetě v Prištině vydřeli vítězství 2:1 až proměněnou penaltou v závěru nastavení.

"V tabulce kosovské ligy žádný rozdíl nebyl. V minulém ročníku skončila Drita jenom tři body za mistrem Ballkani s obrovským náskokem před ostatními. Toto mužstvo je fotbalovější, útočně laděné, má silnější kombinaci i držení míče. Je střelecky produktivní, rafinované i takticky dobře připravené," uvedl Koubek.

Ve čtvrtek si odbude premiéru ve skupině evropských pohárů. V minulosti v kvalifikaci dvakrát vypadl s Mladou Boleslaví a jednou s Viktorií a Baníkem Ostrava. "Nervózní nejsem. Mám pocit, že se těším. Pokud je to prvně, tak samozřejmě o to víc si to člověk může užít. Ty pokusy v minulosti, kromě nešťastného dvojzápasu Plzně s Maccabi, to bylo proti soupeřům, kdy bylo z pozice sportovní úrovně náročné dostat se do skupiny. Tady je jiná kvalita, konečně se podařilo a těším se," prohlásil Koubek.

Jeho svěřenci vyhráli posledních deset soutěžních zápasů. V nedělní generálce deklasovali Zlín 7:1 a dosáhli historicky nejvyšší venkovní ligové výhry. "Musím to krotit. Už tohle téma dokonce bylo součástí přípravy před Zlínem. Dbám na to, myslím na to. Kluci chápou argumentaci," dodal plzeňský kouč.

Přehled utkání Plzeň – Ballkani (21.9. – 21:00)