S postupem v kapse do Albánie. V sestavě Plzně bude chybět sedm opor, útok povede Kliment

S postupem v kapse do Albánie. V sestavě Plzně bude chybět sedm opor, útok povede Kliment

Plzeňští fotbalisté se v předposledním kole skupiny Evropské konferenční ligy neutkají s kosovským Ballkani v Prištině, nýbrž v Tiraně. Místo utkání kvůli špatnému stavu hřiště změnila UEFA. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka si díky předchozím čtyřem výhrám už zajistili postup do jarního osmifinále soutěže z prvního místa. Západočeši se budou muset vypořádat s řadou absencí, především v ofenzivě.

Plzeňští jsou při premiérové účasti v hlavní fázi Konferenční ligy zatím suverénní. Po úvodní domácí výhře 1:0 nad Ballkani zvítězili v Astaně 2:1 a poté dvakrát porazili Dinamo Záhřeb 1:0. Ballkani má po čtyřech kolech čtyři body stejně jako Astana, která ve čtvrtek přivítá Dinamo. Chorvatské mužstvo ve skupině C překvapivě získalo pouze tři body.

Západočeši se v pátek z Albánie přesunou rovnou do Ostravy, kde je v neděli čeká ligový duel s Baníkem. "Máme čtyři výhry a 12 bodů, ale chceme zvládnout i zápas v Tiraně. Utkání s Baníkem je pro nás důležité, nicméně je až tři dny po Ballkani. Teď chceme uspět znovu v Konferenční lize," řekl plzeňský asistent trenéra Jan Trousil novinářům.

Aktuální forma obou celků. Livesport

Kouč Koubek zřejmě hodně obmění sestavu Viktorie. Kvůli trestu za tři žluté karty nenastoupí útočník Tomáš Chorý. Vinou zranění budou chybět i další ofenzivní hráči Rafiu Durosinmi, Matěj Vydra a Erik Jirka i obránci Václav Jemelka, Milan Havel a Luděk Pernica.

"Honza Kliment bude útočníkem číslo jedna, na kterého budeme spoléhat. Ale věříme, že budou kvalitní i další kluci, kteří dostanou šanci na ofenzivních postech," uvedl Trousil. Tým Ballkani, který loni ve skupině Konferenční ligy dvakrát podlehl Slavii, v pátek zvítězil na hřišti Malishevy 0:2 a vede kosovskou ligu. Obhájci titulu v posledních pěti soutěžních zápasech neprohráli a inkasovali jediný gól.

Tabulka. (30.11.) Livesport

Přesun dějiště utkání může být pro plzeňský tým výhodou, protože v Prištině se v letní odvetě 2. předkola trápil s jiným kosovským soupeřem Dritou. Hosté na náročném terénu až díky penaltě v nastavení vybojovali vítězství 2:1 a v součtu s úvodní domácí remízou 0:0 i postup.

"Trávník v Prištině jsme poznali v létě s Dritou, byla to katastrofa. Tohle je rozumné řešení. Pro nás to znamená o 400 kilometrů přesun jinam. Nevidím v tom žádný problém, spíš to vítáme, protože budou kvalitní podmínky pro utkání. V Prištině je oraniště," řekl Koubek.