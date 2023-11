Chorý před bitvou s Dinamem: Na bodový polštář nesmíme myslet. Gól dáme stoprocentně

Plzeň podle útočníka Tomáše Chorého (28) nesmí v domácím utkání s Dinamem Záhřeb myslet na to, že má ve skupině Evropské konferenční ligy velký náskok na soupeře a remíza jí stačí k jistotě postupu. Na tiskové konferenci uvedl, že mu udělala radost premiérová nominace do reprezentace, ale zatím se soustředí pouze na čtvrteční zápas proti chorvatským mistrům.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka při premiéře ve skupinové fázi Konferenční ligy vyhráli všechny tři úvodní duely a v čele tabulky mají šestibodový náskok na Dinamo, kosovský Ballkani a Astanu. Čtvrteční bodový zisk tak Západočechům zaručí účast v jarním play off už po čtvrtém z šesti kol.

"Bylo by to moc hezké. Ale kdybychom na hřiště šli s tím, že máme nějaký bodový polštářek, nebylo by to vůbec dobré. Na hřiště musíme jít odhodlaní, věřit si, nechat tam sto procent. A když bude každý hráč plnit úkoly, které dostane, věřím, že to zvládneme. A můžeme po zápase zvednout ruce nad hlavu," řekl Chorý.

Před dvěma týdny rozhodl proměněnou penaltou o vítězství 1:0 v Záhřebu, v Plzni očekává podobný zápas. "Bude to zase o jedné dvou brankách. Teď máme výhodu domácího prostředí, poženou nás diváci. Věřím, že tady bude plno, což bude určitě plus pro nás. Důležité bude vycházet ze zabezpečené defenzivy. A když se tohle podaří, tak my gól stoprocentně dáme," uvedl Chorý.

V pondělí ho trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý nominoval na listopadová klíčová kvalifikační utkání v Polsku a doma s Moldavskem. "Upřímně musím říct, že jsem to nečekal. Samozřejmě nominace je hezká, prošel jsem mládežnickými reprezentacemi, ale v áčku to bude moje premiéra. Jsem za pozvánku rád. Ale teď je to vedlejší, soustředím se na důležitý čtvrteční zápas. To je pro mě priorita," prohlásil olomoucký odchovanec.

Tabulka plzeňské skupiny EKL. Livesport

Při zraněních Rafiua Durosinmiho a Matěje Vydry je pro kouče Koubka jednoznačně první volbou do útoku. "Na roli útočníka číslo jedna bych moc neodpovídal. Začal Rafik, pak jsem tam byl já a Vydrys. Furt se to obměňovalo, sestava se pořád krystalizovala. Zkoušeli jsme, našli systém, ale pak to zase změnili kvůli zraněním. Není to jenom o mně, ale o celém týmu, jak budeme pracovat. Samozřejmě budu chtít pomoct, jak jen bude v mých silách," dodal Chorý.