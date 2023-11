Umíme počítat. Nějaké body ještě musíme udělat, ví před zápasem s Dinamem trenér Koubek

Trenér Miroslav Koubek (72) chce s plzeňskými fotbalisty zvládnout čtvrteční domácí utkání s Dinamem Záhřeb a využít tak první šanci, jak si zajistit postup ze skupiny Evropské konferenční ligy. Na tiskové konferenci před zápasem čtvrtého kola také uvedl, že by měl radost, kdyby chorvatskému soupeři vydržela aktuální slabší střelecká forma. Za komplikaci označil zranění dalšího útočníka Matěje Vydry (31).

Suverénní Západočeši mají v čele tabulky skupiny C šestibodový náskok na ostatní tři soupeře Dinamo, kosovský Ballkani a Astanu. K jistotě postupu dvě kola před koncem stačí plzeňskému mužstvu ve čtvrtek i remíza.

"Umíme počítat. Máme za sebou půlku, v každé půlce je ve hře devět bodů. My máme devět z první poloviny, ale jednoznačně víme, že musíme ještě nějaké body udělat. Devět je málo. Zítra k tomu máme první možnost. Věřím, že uděláme všechno pro to, aby nějaký bodík přibyl a naše pozice se upevnila," řekl Koubek.

Viktoriány požene kupředu zaplněná Doosan Aréna. @fcviktorkaplzen

Jeho svěřenci před dvěma týdny zvítězili v Záhřebu 1:0 díky penaltě Tomáše Chorého. Koubek nechtěl hovořit o tom, co by chtěl doma zlepšit. "Se zápasem jsem byl spokojený, vyhráli jsme na půdě těžkého soupeře, převládají kladná poučení ze zápasu. Žádná moc negativní bych nehledal," prohlásil kouč.

Rád by navázal na překvapivou nedělní ligovou výhru 2:1 na stadionu pražské Slavie. "Obecně platí, že když se podaří poslední zápas, tak to mužstvo určitě dostane do příznivého psychického stavu. Věřím, že tato zkušenost se potvrdí," uvedl Koubek.

V Edenu se zranil útočník Matěj Vydra, který by měl podle odhadů chybět zhruba šest týdnů. Dlouhodobě mimo je i další ofenzivní hráč Rafiu Durosinmi, jenž absolvoval operaci kolena. "Měli jsme k dispozici čtyři hroťáky. Dá se pak různě variovat s rozestaveními, s počty hráčů nahoře. I samotný faktor střídání, když vyměníte kus za kus. Takže se nám také zúžil manévrovací prostor. Přiznám, že to komplikace je. Zbyli nám poslední dva (Tomáš Chorý a Jan Kliment)," řekl Koubek.

Pořadí v plzeňské skupině EKL. Livesport

"Neumím si představovat, co by následovalo, kdyby tam byl další výpadek. Samozřejmě bychom si museli poradit, ale dostali jsme se teď do napjatějšího vztahu v těch pozicích," doplnil trenér.

Dinamo Záhřeb na rozdíl od Plzně v nedělní ligové generálce zaváhalo, ve Varaždínu remizovalo 1:1 a venku vyhrálo jediný z posledních pěti soutěžních duelů. "Dinamo, byť vyrovnalo v nastavení, bylo o level lepší tým než domácí Varaždín. Potvrdili svoji kvalitu, což je hlavně silná individuální technická stránka hráčů a z toho pramenící velmi dobrá kombinace. Víme, že teď branky až tolik nedávají. Bylo by dobré, kdyby jim to vydrželo. Asi jim chybí (útočník a kapitán Bruno) Petkovič, ale my to máme taky tak," dodal Koubek