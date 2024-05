Völler chválí přínos Xabiho Alonsa: Pro Leverkusen jde o trefu do černého

Legendární Rudi Völler (64) po nedávném zisku ligového titulu Leverkusenu vychválil trenéra čerstvých vítězů. "Xabi Alonso je rozhodně pro Bayer trefou do černého," řekl bývalý sportovní ředitel týmu ve středečním vydání deníku Kölner Stadt-Anzeiger. "Vzpomínám si, když mi současný sportovní ředitel Simon Rolfes o tomto nápadu poprvé řekl. Řekl jsem mu, že je to odvážné," pokračoval Völler.

Podle Völlera bylo angažování Španěla správným rozhodnutím, protože nejdůležitějším postem v klubu je dle něj vždy právě trenér. Alonso, Rolfes a výkonný ředitel Fernando Carro jsou navíc sami o sobě výtečným realizačním týmem. Také to je velkým důvodem dosavadní neporazitelnosti Bayeru.

Völler od klubu navíc očekává další úspěchy. "Treble je reálný. Ale bez ohledu na to, jak dopadnou následující zápasy, bude sezona hodnocena jako vynikající," řekl bývalý internacionál. Ale i kdyby se podařilo vyhrát ligový pohár a Evropskou ligu, pro Völlera je mistrovský titul zdaleka nejdůležitější.

Že by mohl Leverkusen v tomto ročníku bojovat o titul vycítil prý Völler hodně brzy. "Začalo to už v první polovině sezony zápasem v Mnichově, s Bayernem hrál Leverkusen naprosto vyrovnaný zápas," vysvětloval. "Navíc byl Bayer vlastně v každém zápase sezony lepší, nikdy jste neměli pocit, že by se něco mohlo pokazit. Jeho výkony byly tak dominantní, že mi to připomíná působení Pepa Guardioly v Bayernu," dodal.

Völler je navíc přesvědčen o tom, že úspěšné tažení by mohlo pokračovat. "Bayer Leverkusen bude v příštích letech vždy na stejné úrovni jako Bayern. Boj o mistrovský titul v Bundeslize je opět vzrušující. Nejdříve se musí objevit tým, který Leverkusen z prvního místa sesadí. A to nebude snadné."