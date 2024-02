Livesport Daily #193: Spartu čeká peklo. Galatasaray má teď nejlepší fanoušky, říká turecký insider Deniz Evren

O víkendu se po zimní pauze vrátila fotbalová FORTUNA:LIGA a teď se fanoušci dočkali i návratu evropských pohárů. Už zítra vstoupí pražská Sparta jako první český klub do jarní fáze Evropské ligy, kde ji čeká Galatasaray Istanbul. V jakém stavu je aktuálně turecký fotbal? Co čekat od horké půdy v Istanbulu? A jak může tým z Letné v náročném dvojzápase uspět? To všechno jsme v dnešním vydání Livesport Daily probrali s česko-tureckým fotbalovým insiderem a fanouškem Denizem Evrenem.

Galatasaray aktuálně vede tabulku turecké nejvyšší soutěže a boj o ligový titul díky bodovému náskoku svádí už jen s velkým městským rivalem Fenerbahce. Turecký tým je ve skvělé formě, soutěžní duel neprohrál od 12. prosince a aktuálně počítá sérii osmi vítězných zápasů v řadě. Když k tomu připočteme bouřlivou kulisu fanatických fanoušků na domácím stadionu, tak je jasné, že Spartu ve čtvrtek rozhodně nečeká jednoduchá písemka.

"Především poslední dvě sezony je na tom Galatasaray co se atmosféry týče asi nejlépe v celém Turecku. Spojení fanoušků s celým týmem je obrovské, kotel skanduje celý zápas na 100 procent, což soupeře dostává pod velký tlak. Podle mě na Spartu domácí nastoupí a bude pro ni důležité, aby ustála prvních patnáct minut," říká Deniz Evren.

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Aktuální úroveň turecké nejvyšší soutěže.

Hvězdy Galatasaraye.

Mentalitu tureckých fanoušků.

