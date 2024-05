Lookman ve finále EL dvakrát vyzrál na Kováře. Atalanta vede 2:0, na tahu je Leverkusen

Leverkusen s Matějem Kovářem v bráně a Patrikem Schickem s Adamem Hložkem na střídačce usiluje o druhou trofej v sezoně, ve finále Evropské ligy v Dublinu bojuje s Atalantou. Bayer by v případě vítězství natáhl rekordní sérii neporazitelnosti na 52 utkání a před sobotním vyvrcholením Německého poháru s Kaisterslauternem by zůstal ve hře o treble. Průběh utkání sledujte živě na Livesport.cz.

První ze tří finále evropských soutěží nás zavedlo do Dublin Areny v Irsku. Na tomto stadionu se hraje 15. finále Evropské ligy (EL) mezi debutantem v evropském finále Atalantou a naprostým suverénem této sezony, Bayerem Leverkusen. Přítomní diváci bez ohledu na výsledek zažívají historický okamžik, protože Bergamo se může stát prvním italským klubem, jenž zvedne nad hlavu trofej EL, zatímco novopečenému bundesligovému šampionovi Leverkusenu by v případě 52. utkání bez porážky v ročníku (42-9-0) chyběl jediný duel k zisku treble.

Atalanta chce být v této pohádce zloduchem. Svěřenci Giana Piera Gasperiniho opakovaně dokázali, že jsou schopni v Evropě porazit kohokoli, bez ohledu na to, odkud pochází. Ve vyřazovací fázi této sezony La Dea porazili nejlepší celky z Portugalska, Anglie a Francie, když cestou do finále v Dublinu vyřadili lisabonský Sporting, Liverpool a Marseille.

Základní sestavy Leverkusenu a Atalanty. Livesport

Tyto výsledky tvoří polovinu dvanáctizápasové série hostitelů v EL, která obsahuje pouze jednu porážku (7-4-1). Skórovali ve 23 z posledních 25 evropských utkání, což ukazuje, jak jsou nebezpeční. Atalanta také vyhrála jediné dva předchozí souboje s Leverkusenem, které se odehrály v osmifinále této soutěže v ročníku 2021/22, a skutečnost, že po tomto výčtu není ve finále favoritem, dokazuje, jak neuvěřitelnou sezonu prožívá Leverkusen.

Na popis úspěchů svěřenců Xabiho Alonsa, jejichž 51 zápasů bez porážky v ročníku je rekordem pro tým z nejvyšší evropské soutěže, zatímco díky zisku titulu se stali prvním neporaženým mužstvem v historii Bundesligy, už zbývá jen málo superlativů. Pokud by se jim podařilo neprohrát 52 utkání, zapsali by evropský titul teprve podruhé po zisku Poháru UEFA v roce 1988 a 53. duel bez porážky by Alonsa jako trenéra před posledním vystoupením v sezoně, které se odehraje příští víkend ve finále DFB-Pokalu s Kaiserslauternem, skutečně posunul mezi trenérské hvězdy.