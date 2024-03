Slavia – AC Milán: Holeš hledá inspiraci v zápase s AS Řím. Musíme na hřišti nechat všechno, velí

Musíme si jít za svým stejně jako proti AS Řím, velí slávista Holeš před odvetou s AC Milán

Musíme si jít za svým stejně jako proti AS Řím, velí slávista Holeš před odvetou s AC Milán

Holeš hledá inspiraci pro odvetu s AC Milán v domácím utkání s AS Řím ve skupinové fázi soutěže.

Podle Tomáše Holeše (30) musí Slavia ve čtvrteční odvetě osmifinále Evropské ligy proti AC Milán předvést stejný výkon a nasazení jako při podzimním domácím vítězství ve skupině nad AS Řím. Reprezentační obránce na tiskové konferenci ujistil, že čeští vicemistři jsou navzdory porážce 2:4 v úvodním utkání na San Siru dostatečně sebevědomí na to, aby zabojovali o třetí postup do čtvrtfinále Evropské ligy v éře kouče Jindřicha Trpišovského (48).

Slavia na podzim ve skupině nejprve prohrála v Římě 0:2, slavnému soupeři ale doma porážku oplatila a v tabulce obsadila první příčku. Vítězství o dva góly by vršovický celek ve čtvrtek udrželo ve hře.

"Na ten zápas máme krásné vzpomínky. Porazili jsme AS Řím, byl plný stadion, lidé byli skvělí. Nezlobil bych se, kdyby se výsledek opakoval a šli jsme do prodloužení," řekl Holeš novinářům. "Byli jsme skvěle psychicky nastavení, od první minuty jsme si za tím šli. Zítra musíme být ve stejném módu, abychom byli takoví ti bojovníci, co nechají na hřišti všechno," přidal hráč s 26 reprezentačními starty.

Holeš odehrál úvodní zápas proti AC s kapitánskou páskou a po vyloučení El Hadjiho Malicka Dioufa v 26. minutě se spoluhráči dlouho hájil v oslabení nadějný stav 2:3. V závěru ale Rossoneri přece jen přidali ještě jednu branku zásluhou Christiana Pulisice.

Statistiky prvního utkání. Opta by Stats Perform

"Do červené karty jsme hráli vyrovnanou partii, v některých pasážích jsme je i přehrávali. To nám dodává sebevědomí. I v oslabení jsme podali kompaktní, soustředěný výkon. Byla to skvělá zkušenost, nastoupili jsme proti hráčům světové třídy. Mrzí nás jen, že jsme dostali dva góly ze standardek, tomu se dalo zabránit," uvedl Holeš.

Bývalý hráč Jablonce a Hradce Králové s největší pravděpodobností opět nastoupí ve stoperské dvojici po boku Davida Zimy, ačkoliv kouč Trpišovský nevyloučil ani možnost, že by se při množství absencí v záloze Holeš posunul do středu pole. Slavia zřejmě opět zvolí systém se čtyřmi obránci, k němuž se po delší době vrací.

"Vždycky se rozhodujeme podle typologie soupeře. Na styl AC Milán nám více sedí systém se čtyřmi obránci, kdy dva stopeři hlídají jednoho útočníka. Je to více zajištěné, bezpečnější, než kdybychom hráli na tři obránce," vysvětlil Holeš.

Defenzivní opora týmu v nedělním ligovém duelu s Teplicemi (4:0) zůstala pouze na lavičce, aby pošetřila síly na čtvrteční duel. "Výkon v Miláně byl dobrý, všichni jsme to i přes prohru cítili. Od toho se odvíjela i příprava na Teplice, byla dobrá nálada, což se projevilo i na hřišti. I kolem sebe slýcháme, jak nám všichni věří. Vnímáme to, kéž bychom to zítra přenesli i do zápasu," uvedl Holeš.