AC Milán – Slavia: Douděrův gól byl výstavní a Slavia výborná, smekl Pioli

Slavia na San Siru podlehla AC Milán 2:4. Vzhledem k okolnostem zápasu však Pražané mohou být spokojení. Po vyloučení El Hadji Dioufa (19) z 26. minuty hrál český vicemistr více než hodinu v deseti a z Milána si i přes to odvezl smazatelné dvoubrankové manko. Trenér italského celku Stefano Pioli (58) po zápase vysekl Slavii poklonu, zároveň ale dodal, že jeho svěřenci z prvního osmifinálového střetnutí nedokázali vytěžit maximum.

Milánský celek využil početní výhodu po osmi minutách a i přes srovnání Davida Douděry šel do šaten s vedením 3:1. V závěru první půle Rossoneri dvakrát udeřili po rohovém kopu a dostali Slavii na lopatky. Český vicemistr ve druhém poločase zareagoval a obraz hry opět srovnal. Ivan Schranz snížil na 2:3, ale závěr opět patřil domácím. Ti v 85. minutě zásluhou Christiana Pulišiče uzavřeli skóre na konečných 4:2.

"Mohli jsme udělat víc, očekával jsem, že ve druhém poločase chytíme rytmus a Slavii přehrajeme, to se ale úplně nepodařilo. Je to pro nás dobrá výhra, ale Slavia ukázala, že je dobrý a velice energický tým, který dokáže bojovat i v deseti,” chválil Pioli české vicemistry.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Slavia ve druhém poločase zjednodušila hru a snažila se Milánské rychle a pečlivě dostupovat. Aktivní pojetí dlouho fungovalo, v závěru ale Pulišič s Rafaelem Leaem využili únavy obrany sešívaných a zařídili AC dvoubrankový náskok. "S výsledkem můžeme být spokojení, nic však není rozhodnuté," upozornil v pozápasovém rozhovoru pro italskou mutaci televize Sky Sports trenér milánského celku.

Devatenáctinásobní italští mistři inkasovali dvakrát ze dvou střel na branku. Krásné pokusy Douděry a Schranze ale byly pro gólmana Mikea Maignana nechytatelné. "Hlavně první gól byl výstavní," vysekl Douděrovi poklonu Pioli. "V prvním i druhém případě jsme ale střílejícímu hráči nechali příliš mnoho prostoru. V těchto situacích prostě musíme lépe dostupovat," dodal osmapadesátiletý trenér.

Jeho tým navázal na víkendovou výhru s Laziem a poprvé od začátku ledna dal v jednom zápase čtyři branky. Herní projev Rossoneri ale neodpovídal Pioliho představám. "Stojím si za tím, že jsme si toho vpředu měli vytvořit víc. Slavia dobře zahušťovala prostor a my jsme na to špatně reagovali. Bylo třeba zrychlit kombinaci, ale to se nám za celý zápas nepovedlo."

David Douděra se prosadil zpoza vápna. Opta by Stats Perform / SK Slavia Praha

I proto je dvojzápas před odvetou otevřený. Dvoubrankové manko pro Slavii není neřešitelný problém. Ostatně, sešívaní to dokázali už na podzim, kdy v Edenu porazili 2:0 AS Řím. "V odvetě očekávám jinou Slavii. Budou muset vstřelit dva góly, takže na nás nebudou moct čekat na vlastní polovině," nastínil Pioli svou představu o zápase v Praze.

"Budou hrát o všechno. Je to pro ně zápas o přežití v soutěži. Musíme být připraveni a nesmíme se nechat zaskočit. Už známe jejich kvalitu," řekl na závěr trenér, který před dvěma roky dovedl AC k titulu v Serii A.