Slavia – AC Milán. Sešívaní v evropských pohárech v Edenu neprohrávají

Jestli se Slavia může na něco dlouhodobě spolehnout, je to domácí prostředí v Edenu. Na svém stadionu totiž neprohrává, kapitola sama pro sebe jsou pak evropské zápasy, kde od sezony 2020/21 sehrála 26 zápasů a má v nich bodovou úspěšnost 73 %. "Na této scéně je Slavia etablovaný tým," přikyvuje pro Livesport Zprávy expert Ivo Ulich (49), někdejší hráč sešívaných.

V lize má Slavia v této sezoně z domácích duelů 31 bodů ze 36 možných, k tomu parádní skóre 29:9. Kaňkou je sice vyřazení z poháru v utkání se Spartou, nicméně šlo spíš o výjimku, která potvrzuje pravidlo. Bylo to totiž v sezoně 2018/19, kdy měl někdo lepší domácí bilanci v hlavní části FORTUNA:LIGY než sešívání. Tehdy se jednalo o Viktorii Plzeň, Slavia byla druhá.

Ale od té doby to je Slavia, která se o tento primát v aktuální sezoně bije se Spartou. Argument, že v tuzemské soutěži nemají svěřenci Jindřicha Trpišovského takovou konkurenci, se dá smést ze stolu. V evropských pohárech je totiž výsledková bilance také vynikající.

V posledních 26 domácích pohárových zápasech od sezony 2020/21 padli sešívaní jen třikrát. Kromě loňského výbuchu s Kluží si výhru odvezly jen Arsenal a Feyenoord. "To je všeříkající," komentuje tento fakt Ivo Ulich. "Slavia se v Evropě etablovala, je to evropský klub. A tohle je důkaz. Je to konkurenceschopný celek, který by měl být sebevědomý a nikoho se nebát."

AC Milán, čtvrteční soupeř v odvetě osmifinále Evropské ligy, se tak logicky musí mít na pozoru. Držet si konstantní výkonnost na domácím hřišti totiž není nic náhodného. "Statistiky nelžou," doplní Ulich.

Slavia za zmiňované období kromě tří proher jen šestkrát remizovala, takže vyhrála úctyhodných 17 utkání. Z toho vychází, že vyhrála ve třech čtvrtinách případů a její bodová úspěšnost je 73 %.

"Domácí prostředí pomáhá vždycky," přitakává Ulich. Nicméně někdejší výborný záložník upozorňuje, že AC Milán má nesmírnou kvalitu. "Velkou roli hraje soupeř. Když vezmeme konkrétně AC, tak to je zkušený a kvalitní tým, u kterého nelze čekat, že by atmosféře podlehl a byl ustrašený. Pokud by to tak ale bylo, byla by to velká pomoc. Na to však Slavia spoléhat nemůže."

Na co se však sešívaní spolehnout mohou, je jejich kvalita. "Můžete mít bouřlivé prostředí, ale stejně nakonec potřebujete kvalitu. Atmosféra je však pochopitelně pro psychiku týmu neskutečně důležitá. Umělé osvětlení, znělka, diváci bouří... Dodá to daleko víc sil. I když budete prohrávat, diváci vás poženou dopředu. Kdyby se pak třeba Slavia dostala do tlaku, je tlak na soupeře o to větší," maluje bývalý hráč Mönchengladbachu možné scénáře čtvrteční odvety. "Pro Slavii je v tomto zápase domácí prostředí příjemný bonus, ten ale postupy nezaručuje."

Zápas bude podle něj mít jasný obraz. "Od AC žádnou velkou aktivitu nečekám, myslím, že budou vzadu čekat na brejky. Od Slavie ano, ta musí hrát, je tam ztráta dvou gólů, aby se alespoň prodlužovalo," připomíná výsledek 4:2 ve prospěch italského týmu z prvního duelu na San Siru.

Zároveň se ale hráči nesmějí nechat unést atmosférou, která by ke zběsilému fotbalu mohla svádět. Což by podle mnohých fanoušků nemuselo být ideální, zbytečně otevírat obranu se může vymstít. "Nesmí to být bezhlavá jízda. Slavia totiž zčásti může být trpělivá. Dva góly nejsou nepřekonatelné, není důvod se od první minuty zběsile hnát. Ideálně dát v prvním poločase branku a ve druhém přidat další," usmívá se Ulich.

Rodák z Opočna pochopitelně věří Slavii. Týmu, za který odehrál přes 130 utkání. "Je jasné, že Italové přijedou s velkým sebevědomím. Ale kdyby Slavia dala rychlý gól, sebedůvěra jim rychle spadne. Já osobně věřím Slavii, doma je opravdu silná. Věřím v postup na penalty," dodává s nadějí v hlase.

Velké evropské kluby, které Slavia v Edenu od roku 2020 porazila:

Leverkusen, Nice, Union Berlín, Fenerbahce, AS Řím