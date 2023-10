Priske se na Letné potká s dobrým známým Clementem, před Rangers vyzdvihl Simu

Sparťanský trenér Brian Priske (46) prohlásil, že si velmi váží nového kouče Rangers Philippea Clementa (49), s nímž během hráčské kariéry nastupoval za FC Bruggy. V novém působišti mu popřál hodně úspěchů, nikoli však v následujících dvou týdnech, kdy se oba týmy dvakrát utkají v Evropské lize. Dánský kouč Pražanů to uvedl na tiskové konferenci před čtvrtečním zápasem 3. kola na Letné.

Priske s Clementem nastupovali v letech 2006 až 2008 v obraně Brugg a společně vyhráli Belgický pohár. Oba se poté už jako trenéři potkali v říjnu 2021 v belgické lize, kdy Priske vedl Antverpy a Clement Bruggy. Zápas tehdy skončil 1:1.

"Po mém odchodu z Brugg jsme čas od času byli v kontaktu. Když jsem se vrátil do Belgie a ujal se Antverp, párkrát jsme spolu mluvili. Philippe je člověk a trenér, kterého obdivuju. V mnoha aspektech je to opravdový gentleman," řekl Priske.

"V Rangers mu přeju hodně štěstí, jen ne v nadcházejících týdnech. Jinak mu ale fandím, protože je to úžasný člověk a trenér. V Genku i Bruggách odvedl skvělou práci, špatně si nevedl ani v Monaku, přestože ho odtamtud vyhodili. Doufám, že v Rangers ukáže, co v něm je," mínil někdejší dánský reprezentant.

Belgičan Clement zatím vedl Jezdce jen v sobotním ligovém utkání s Hibernian (4:0). "Jsme trochu v nejistotě, jestli udělají další změny. Od té doby, co jsme se na ně dívali poprvé, trochu změnili hru. Musíme počkat, v jakém rozestavení nastoupí, jak budou útočit. Je to tým s dobrou individuální kvalitou," prohlásil Priske.

"Některé hráče znáte, například (Abdallaha) Simu, který hrál v české lize (za Slavii). Je jedním z těch, na které si musíme dát pozor. Hraje ve formě a v posledních zápasech vstřelil hodně gólů. V pohárových utkáních mají týmy velkou individuální kvalitu na všech postech. Bude to další těžký zápas, ale mám velkou víru v nás a naši sílu," poznamenal rodák z Horsensu.

Tabulka skupiny C. Livesport

Všechny týmy včetně Arisu Limassol a Betisu Sevilla mají ve skupině C po úvodních dvou zápasech tři body, což zvyšuje důležitost každého dalšího duelu. "Určitě to jsou (s Rangers) klíčové zápasy. Všechna čtyři zbývající utkání ale budou důležitá. Není pochyb o tom, že pokud v nadcházejícím dvojzápase získáme hodně bodů, budeme na dobré cestě. Je to vyrovnaná skupina s dobrými týmy, pro fanoušky je pohledná," řekl muž, jehož svěřenci se v Glasgow představí 9. listopadu.

Priske neprozradil, jestli ve čtvrtek nastoupí kapitán a stoper Ladislav Krejčí a křídelník Lukáš Haraslín, kteří v nedělním ligovém utkání proti Českým Budějovicím kvůli zranění chyběli. "Rád bych vám prozradil aktuální informace, ale to se nestane. Nemůžu vám o kádru moc říct. Jen to, že máme hodně hráčů k dispozici, což je pro nás klíčové."