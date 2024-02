Sparta – Galatasaray: V PSG to Icardimu nevyšlo i kvůli Messimu, v Turecku opět dává góly

V PSG to Icardimu nevyšlo i kvůli Messimu, v Galatasarayi se z něj opět stal stroj na góly

Je svůj. Na hřišti občas vypadá, jako by ho hra příliš nezajímala a pro tým se zrovna nepředře. Když se ale dostane do střelecké pozice, dokáže zacílit s chirurgickou přesností. Mauro Icardi (31) v Galatasarayi opět nakopl skomírající kariéru a ve čtvrtek bude chtít svůj vzestup potvrdit i proti Spartě. Naváže na své výborné představení z prvního zápasu v Istanbulu, nebo si ho tentokrát obrana Pražanů pohlídá?

Málokterý fotbalista plní stránky novin tak často jako Icardi. Na škodu pro argentinského šutéra je, že se spíš než o jeho výkonech na hřišti píše o aférách z jeho osobního života. Minulý týden ale turečtí novináři udělali výjimku a bývalého kapitána Interu vychválili za příkladný výkon proti Spartě.

Nutno říct, že zaslouženě. Zkušený Argentinec v padesátitisícovém kotli v istanbulském Rams Parku připravil úvodní dvě branky Galatasaraye a v nastavení překlopil vyrovnaný zápas na stranu domácího mužstva.

Icardiho statistiky z prvního zápasu. Opta by stats Perform

V první minutě nastaveného času převzal míč na hranici velkého vápna, naznačením zmátl clonícího stopera Martina Vitíka i gólmana Petera Vindahla a milimetrově přesnou střelou na vzdálenější tyč poslal vášnivé turecké fanoušky do varu. Galatasaray v přestřelce na úvod prvního kola play off Evropské ligy porazil Spartu 3:2 a před pražskou odvetou se hlavně díky němu dostal do výhodné pozice.

Před dvojzápasem se Spartou přitom útočník s odbarvenou hlavou na gól ze hry čekal víc než dva měsíce. Z pohledu tureckého velkoklubu se probudil v pravý čas a potvrdil, že se mu v aktuálním ročníku na evropské scéně daří.

Porovnání Kuchty a Icardiho v pohárové Evropě. Opta by Stats Perform

V letním předkole vystřílel červenožlutému istanbulskému týmu postup do základní skupiny Ligy mistrů přes Molde a mezi evropskou elitou se trefil do sítě Bayernu i Manchesteru United.

Právě Rudí ďáblové o znovuzrozeného kanonýra v zimě podle několika zdrojů z Britských ostrovů projevili zájem, k přesunu ale nedošlo a Icardi zůstal v evropské části Turecké metropole, kde se mu zatím nadmíru daří.

Vydařený restart

Po nepovedeném angažmá v PSG, kde si nedokázal poradit s velkou konkurencí a postupně přicházel o herní vytížení, si na břehu Bosporu užívá roli lídra. V loňské sezoně, kdy v Galatasarayi pouze hostoval, nasázel dvaadvacet gólů ve 24 ligových zápasech a v aktuálním ročníku se napříč všemi soutěžemi prosadil už dvacetkrát.

Během sezony a půl v Turecku tak dal víc gólů než za tři kompletní ročníky v Paříži. Úvodní rok ve francouzské metropoli mu přitom vyšel. Po vytrucovaném přesunu z Interu dal 12 ligových branek a byl za Kylianem Mbappém a Neymarem třetím nejlepším střelcem týmu.

Statistiky Icardiho v posledních sezonách. Livesport

Ve druhém ročníku ve městě nad Seinou už se nedokázal dostat přes deset tref a definitivní stopku mu vystavil příchod krajana Lionela Messiho. S jeho přesunem do Paříže Icardimu přibyl další hvězdný konkurent, přes kterého vedla cesta do sestavy jen velmi obtížně.

Argentinský útočník tak po šesti letech v Interu a dalších třech ročnících v PSG opustil nejprestižnější scénu a vydal se do Turecka. Zatím to vypadá, že udělal správný krok.

Sparta – Galatasaray (21:00) + audiokomentář