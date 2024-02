Sparta – Galatasaray: Proč je Sparta v odvetě Evropské ligy favoritem? Doma se jí daří, shodují se experti

Překvapení? Kdepak. S českým fotbalem to není tak zlé, jak by se někomu mohlo zdát. České kluby už se v řadě případů mohou měřit se slavnou konkurencí z Evropy. Čtvrteční odvetný duel Evropské ligy, kdy se na Letné utká Sparta s tureckým gigantem Galatasarayem toho budiž důkazem. Na tom, že je Sparta vážně favoritem, byť mírným, se shodnou experti čtyř renomovaných sázkových kanceláří. Určitě je nelze podezírat z toho, že by stranili českému mistrovi. Kdyby se k podobnému kroku uchýlili, mohli by na to tvrdě doplatit a stálo by je to nemalé finance.

Odborníci v Tipsportu tvrdí, že Sparta už dokázala proti silným soupeřům na domácím stadionu odehrát skvělé partie. Narvaná Letná požene borce v rudých dresech do útoku i tentokrát a zhruba dvě třetiny tipérů mají na tiketech úspěch pražského týmu. Český mistr je doma z pohledu kurzů ve večerním utkání mírným favoritem.

Možná by mu experti věřili i více, nebýt ztrát v sestavě týmu Briana Priskeho. Hodně scházet bude vykartovaný lídr týmu Ladislav Krejčí. "Velká škoda těch absencí, zvlášť kapitána Krejčího. Každý je nahraditelný, ale Krejčí má v sobě hodnotnou porci vítězné mentality, kterou umí na hřišti ve vypjatých chvílích použít pro svůj tým, což je někdy víc než samotná fotbalovost hráče. Tohle může sparťanům chybět," obává se bookmaker Tipsportu Petr Urbanec. "Na druhou stranu má trenér Priske opravdu široký kádr a věřím, že Krejčího vítěznou náturu dokáže přenést na hřiště někdo z jeho spoluhráčů," dodává.

Krejčího bilance z úvodního duelu. Opta by Stats Perform

Mírný optimismus směrem k výsledku večerního duelu panuje také u společnosti Betano. Důvody pojmenoval hlavní bookmaker společnosti Jakub Vilikus. "Sparta je v našich očích v tomto zápase mírným favoritem, byť kurzy na výsledek po 90 minutách jsou velmi vyrovnané. V prvním zápase sparťané předvedli povedený a sympatický výkon, rozdíl byl především v proměňování brankových příležitostí," myslí si expert.

Přehled utkání Sparta – Galatasaray (čtvrtek, 21:00)

Podle něj bude záležet, jak se Sparta popasuje s koncovkou v odvetě na Letné. Pokud se jí bude dařit, může uspět. "Přestože se Sparta bude muset poprat s několika zásadními absencemi, faktor domácího prostředí i dosavadní domácí výsledky v rámci Evropské ligy mluví pro ni. Dlouhodobě je úřadující český mistr na Letné velmi silný," neskrývá odborník.

Hráčské hodnocení z úvodní bitvy. Livesport

Když se k tomu přidá i výsledek analýzy, která se zaměřila na venkovní duely Galatasaraye, jenž na hřištích soupeřů nepředvádí tak přesvědčivé výsledky jako v Istanbulu, bylo jasné, proč bude favoritem český mistr. "Namátkou mohu jmenovat duel tureckého týmu v rámci základní skupiny Ligy mistrů v Kodani, kde přes nutnost bodů byl prakticky po celé utkání horším a pasivnějším celkem," uvádí Vilikus s tím, že tři čtvrtiny tipů v Česku věří výhře Sparty. Na zahraničních trzích však většina, šedesát procent sázkařů, předpokládá vítězství tureckého celku.

Sparta doplatila na řadu chyb

Drobně navrch má Sparta také ve Fortuně. "Český tým nebyl v úvodním zápase horší, ale doplatil na řadu chyb. Sparta si každopádně potvrdila, že se může tureckému velkoklubu rovnat. V domácím prostředí pak mužstvo ještě získává na síle, a to jak v lize, tak evropských pohárech. Zaplněná Letná požene mužstvo vpřed," říká Roman Kovařík, expert sázkové kanceláře Fortuna.

Galatasaray podle něj nastoupí na Letné s respektem a s maximální koncentrací. Expert ale očekává, že se gólově prosadí oba celky. "Na Letné bude k vidění vyrovnaný duel podobně jako v prvním vzájemném klání," myslí si Kovařík. Vítězství Sparty na domácí půdě očekává více než polovina sázkařů.

Předchozí vzájemné souboje. Livesport

Jednoduché vysvětlení má pro to, jak vypadají kurzy na zápas, hlavní bookmaker Chance Karel Brettschneider. Hodně prý napovědělo odvážné představení týmu trenéra Briana Priskeho před týdnem na půdě soupeře, stejně jako bilance Sparty před vlastními fanoušky. "Kurzy jsou skoro vyrovnané a odpovídají kvalitě týmů. Po výkonu Sparty v Turecku došlo k jejich úpravě, proto není Galatasaray favoritem. Letenští hrají doma, kde se jim daří," shrnuje fakta Brettschneider.

Zda měli experti pravdu, nebo se mýlili, bude jasné ve čtvrtek večer.