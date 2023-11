Kuchta na skandál z repre odpověděl. Jen neskóroval, musí se odměnit, řekl Priske po výhře Sparty

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske nezvažoval, že by útočník Jan Kuchta kvůli incidentu v české reprezentaci, po němž předčasně národní tým opustil, nenastoupil do nedělního utkání 16. ligového kola se Zlínem. Dánský kouč s vyřazením Kuchty z reprezentace souhlasil. Na tiskové konferenci po výhře 2:0 uvedl, že jeho svěřenec na to v mnoha ohledech dokázal v zápase odpovědět.

Šestadvacetiletý Kuchta minulý víkend navštívil noční podnik v Olomouci, kvůli čemuž byl spolu s obránci Jakubem Brabcem a Vladimírem Coufalem vyřazen z české reprezentace. Stalo se tak před pondělním rozhodujícím duelem kvalifikace o postup na mistrovství Evropy 2024 s Moldavskem. Národní tým i přes absenci trojice hráčů utkání zvládl a po triumfu 3:0 si zajistil účast na závěrečném turnaji v Německu.

"Samozřejmě jsem s ním (Kuchtou) v pondělí, kdy se vrátil, mluvil. Pořád řeším, s kým budeme hrát. Máme dobré útočníky Victora (Olatunjiho) a Sejkyho (Václava Sejka). Nepřemýšlel jsem ale o tom, že by Kuchta nenastoupil kvůli tomu, co se odehrálo v reprezentaci, nehrálo to roli. Vybral jsem nejlepší možnou sestavu. Souhlasím s rozhodnutím reprezentace. Je na Kuchtovi, aby na to odpověděl. Dnes se mu to v mnoha ohledech povedlo, jen se mu nepodařilo skórovat," řekl Priske.

Statistiky zápasu. Opta by StatsPerform

Kuchta se proti Zlínu dostal do několika velkých šancí, žádnou z nich však neproměnil a v dresu Sparty neskóroval v sedmém soutěžním utkání za sebou, do něhož nastoupil. "V mnoha aspektech dnes odehrál dobrý zápas, jen se potřebuje odměnit. Krásně asistoval u první branky. Určitě ale chci, aby útočníci skórovali v každém utkání," prohlásil šestačtyřicetiletý Priske.

"Jeho role se nezměnila, pořád je stejná. Někdy je součástí výstavby, jindy, jako dnes, si hlavně nabíhá, v čemž patří k nejlepším v lize. Potřebuje pracovat pro tým i v obraně. Jestli mám obavu, že nedává góly? Slovo obava by se mělo používat opatrně. V minulých utkáních měl šance stejně jako dnes, které by měl proměňovat. O tom už rozhodují individuální kvality a soustředění. Musí si to vyhodnotit sám, aby zjistil, jak může detaily překlopit na svou stranu," uvedl bývalý dánský reprezentant.

Sparta se díky vítězství nad Zlínem vrátila do čela tabulky o dva body před odvěkého rivala Slavii.