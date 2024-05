Livesport Daily #238: Prodej Zbrojovky? Může se odrazit ode dna, říká brněnský novinář Kára

Na konci dubna zaskočila sportovní fanoušky v Česku překvapivá zpráva – boss hokejové Komety Brno Libor Zábranský (50) se stane novým majitelem fotbalové Zbrojovky. Fanoušci brněnského klubu na sociálních na to reagovali hromovým a jednoznačně negativním hlasem. Je to pochopitelné? Proč se vlastně Zbrojovka plácá pár bodů nad sestupem z druhé ligy a jakou vinu na tom nese dosavadní majitel Václav Bartoněk? O tom všem si dnes povídáme v podcastu Livesport Daily s vedoucím sportovní redakce Brněnského deníku Rovnost Jaroslavem Károu, který měl v minulých dnech možnost mluvit přímo s Václavem Bartoňkem.

"Vím, že fanoušci Zbrojovky z nového majitele nejásali a objevila se vlna kritiky. Na druhou stranu je třeba si přiznat, že hůř už asi být nemůže," přiznává s trpkostí v hlase Kára. "Z toho pohledu se myslím dá považovat za pozitivní, že přijde nějaká změna. Nevěřím, že by člověk jako Libor Zábranský byl někde jen jako loutka, kterou by třeba dál ovládalo současné vedení. Někteří lidé to očekávají, ale já to nepředpokládám. A pro mnoho potenciálních sponzorů klubu jakožto i pro vedení města může být pan Zábranský výrazně zajímavější partner do diskuze než dosavadní majitel pan Bartoněk. S ním už se hodně lidí v Brně nechtělo bavit," vysvětluje brněnskou situaci Kára.

Ten se snažil některé informace načerpat přímo při osobním setkání s Václavem Bartoňkem. Zjišťoval třeba to, proč nakonec nevyšel prodej klubu vážnému zájemci o něj Pavlu Svoreňovi ze společnosti Portiva. "Přesně to samozřejmě vědí jen oni dva, každý z nich má svou verzi. Pan Bartoněk mi ukazoval nějaké smlouvy a tvrdí, že pan Svoreň nezaplatil za balík akcií, který si koupil už v létě. Vím, že na to pan Svoreň zase reagoval na síti X… Myslím si, že celkově je to komunikačně nešťastné z obou stran," popisuje svůj pocit brněnský novinář.

V podcastu přišla řeč i na očekávanou provizi z přestupu Ladislava Krejčího ze Sparty. Pokud k transferu dojde, klubová kasa Zbrojovky z toho prosperovat nebude. "Peníze půjdou panu Bartoňkovi, to si chtěl ošetřit i v případné smlouvě s panem Svoreněm. Vysvětluje to tak, že do klubu investoval desítky milionů korun a zatím se mu nic nevrátilo. Tak s ohledem na svůj odchod si chce aspoň část vrátit zpátky. I když je tenhle přístup z podnikatelského pohledu třeba pochopitelný, je jasné, že to je další červený hadr pro fanoušky Zbrojovky," dodává Kára.

Livesport Daily #238: Prodej Zbrojovky? Může se odrazit ode dna, říká brněnský novinář Kára Livesport

Ve středeční epizodě Livesport Daily jsme také řešili:

Kde vezme Libor Zábranský peníze na financování dvou klubů?

Je reálné, že do Zbrojovky vstoupí Alois Hadamczik nebo Adolf Šádek?

Za jakou práci klub platí Petru Švancarovi?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.