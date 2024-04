Z hokejového světa do fotbalového. Libor Zábranský je novým majitelem brněnské Zbrojovky

Brněnská Zbrojovka mění majitele. Novým majoritním vlastníkem tradičního a aktuálně devátého celku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se stal Libor Zábranský (50). Někdejší reprezentační obránce, jemuž patří i hokejová Kometa, odkoupil 80% podíl od dosavadního majitele Václava Bartoňka.

"S Václavem Bartoňkem nás pojí dlouholeté vazby, oba kluby jsou a musí být v symbióze. V minulosti Vašek pomohl Kometě a je tedy logické, že já teď pomůžu Zbrojovce. Cílem je vytvořit mezi oběma kluby synergii a naplnit potenciál. Do budoucna se nabízí i myšlenka vybudování společného tréninkového centra, což by mohlo výrazným způsobem posunout zejména mládež. Nechci ale příliš předbíhat, musíme jít krok po kroku," uvedl pro klubový web aktuálně první muž obou největších brněnských sportovních značek.

Zábranský vzkřísil kdysi slavnou značku hokejové Komety. Jako vlastník, generální manažer a trenér ji přivedl ke dvěma titulům mistra extraligy v letech 2017 a 2018. Nyní by se měl pokusit oživit také slávu Zbrojovky, která loni sestoupila do druhé ligy a ani tam se jí nedaří. V tabulce je až na devátém místě s minimální nadějí na návrat mezi elitu.

Vztah dvou výrazných postav brněnského sportu je dlouhodobý. Dosavadní majitel Bartoněk působil v dozorčí radě Komety a Zábranský naopak ve Zbrojovce. "Už deset let úzce spolupracujeme. Oba kluby musí být v symbióze. Cílem je vytvořit mezi oběma kluby synergii a naplnit potenciál," uvedl Zábranský.

"S ohledem na sportovní úspěchy a stabilitu Komety Brno věřím, že se jedná o nejlepší řešení pro Zbrojovku a její fanoušky. Libor Zábranský dlouhodobě a usilovně prokazuje, že mu na brněnském sportu záleží, a proto mu Zbrojovku můžu s klidným svědomím a důvěrou předat. Doufám, že toto ocení i fanoušci, kteří jsou nedílnou součástí klubu,” komentuje situaci Václav Bartoněk.

O změně vlastníka Zbrojovky se hovořilo delší dobu. Do tradičního moravského klubu měla vstoupit investiční skupina Portiva a od dosavadního vlastníka Václava Bartoňka získat podíl ve výši 61 procent. Portiva měla mít i předkupní právo na odkup zbylých akcií. Z transakce však sešlo.

"Celá řada lidí se na mě obrací se žádostí o stanovisko. Dejte mi a mým kolegům prosím alespoň krátký čas. Zatím se omezím na konstatování, že největším poraženým budou oba sportovní kluby a z komedie je zaděláno na tragédii. I přesto Vzhůru Brno," uvedl CEO investiční skupiny Pavel Svoreň na sociální síti X.

Zábranský si dává za úkol vrátit Zbrojovku na výsluní českého fotbalu. Dobře ví, že to nepůjde hned. "Bude to především o tvrdé a systematické práci, ale za tu dobu, co se pohybuju ve sportovním, podnikatelském a politickém prostředí, jsem načerpal dost zkušeností na to, abych tuto situaci společně se svým týmem zvládl. Přebírám rozhodující pravomoc a chci naplnit potenciál, který ve Zbrojovce dřímá. Zároveň bych rád zdůraznil, že na mém vztahu ke Kometě se nic nemění," citoval jej web Komety.

Padesátiletý manažer počítá s tím, že může přijít i kritika. "S tím se setkávám denně a je mi jasné, že co platí v hokeji, nemusí platit ve fotbale. Brněnský hokej a fotbal musí žít v symbióze, podporovat se navzájem a dělat radost co největšímu počtu fanoušků. To je motor, který mě žene dopředu," dodal Zábranský.