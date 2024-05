Příbram porazila Vyškov 2:0, přesto je dalším sestupujícím z druhé ligy

Fotbalisté Příbrami se navzdory vítězství 2:0 nad Vyškovem v posledním 30. kole stali druhým sestupujícím z druhé ligy. Středočeský tým, který ještě v sezoně 2020/21 hrál nejvyšší soutěž, doprovodí do třetí ligy nejhorší celek tabulky Kroměříž. Do baráže o účast mezi elitou půjde v lepší pozici Táborsko, které skončilo třetí, Vyškov byl čtvrtý. Jistým postupujícím do nejvyšší soutěže byla už od předminulého kola Dukla, která se rozloučila se sezonou drtivým vítězstvím 6:0 v pražském derby nad B-týmem Sparty.

Příbram posbírala stejně jako čtrnáctá Jihlava 35 bodů, v její neprospěch ale rozhodla horší bilance ze vzájemných zápasů. Tým od Litavky doplatil i na odečet dvou bodů za maření verdiktu Sboru rozhodců FAČR a nesplacení dluhů bývalým hráčům.

Příbramští potřebovali v posledním kole proti již jistému účastníkovi baráže Vyškovu zvítězit a zároveň doufat, že Prostějov neuspěje na Žižkově. Středočeský celek po dvou brankách Hušbauera, z toho jedné z penalty, získal tři body, ale nakonec mu to nebylo nic platné. Prostějov totiž pod televizní věží po bezgólovém poločase dvakrát skóroval a po třetím vítězství z posledních čtyř kol unikl sestupu.

Statistiky utkání. Livesport

Příbramští se přidali ke klubům, které po účinkování v první lize potkal pád minimálně o dvě soutěže. Některé týmy jako Blšany, Lázně Bohdaneč či Drnovice pak z fotbalové "mapy" prakticky zmizely.

V lepší pozici půjde do baráže o nejvyšší soutěž Táborsko. Jihočeský celek zvítězil v Kroměříži 2:0 a v boji o účast mezi elitou vyzve patnáctý tým první ligy. Vyškov po porážce v Příbrami skončil čtvrtý a čeká ho souboj se čtrnáctým mužstvem nejvyšší soutěže. Baráž si zahraje podruhé za sebou.

Na druhém místě tabulky skončila olomoucká rezerva, vzhledem k účasti A-týmu Sigmy v nejvyšší soutěži ale o start mezi elitou bojovat nemůže. Hanáci po obratu porazili Varnsdorf 2:1 a zvítězili podesáté za sebou.

Druhou ligu o tři body před Olomoucí B ovládla pražská Dukla. Celek z Julisky oslavil přímý postup, na který dosáhl jen vítěz soutěže, již po předminulém kole. I při jednoznačné výhře nad sparťanskou rezervou scházel lídrovi tabulky trenér Petr Rada, jenž si odpykává tříměsíční trest za rasistickou urážku.

