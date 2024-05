Kdo se probojuje do pohárové Evropy? Věřím Slovácku, Baníku něco chybí, hodnotí Levý

Ve FORTUNA:LIZE zůstává ještě hodně otazníků. Jedním z nich je, kdo skončí čtvrtý a uzme vstupenku do předkola Evropské konferenční ligy. Podle experta Stanislava Levého to bude – pro mnohé překvapivě – Slovácko. "Baníku něco chybí, Boleslav už nezíská ani bod," předpovídá v rozhovoru pro Livesport Zprávy.

Do konce sezony zbývají dvě kola. Kdo podle vás uzme čtvrté místo?

"O tom, kdo skončí čtvrtý, se podle mě rozhodne v posledním kole v zápase mezi Baníkem a Slováckem. V žádném případě si nedokážu představit, že by to měla urvat Mladá Boleslav, o tom jsem přesvědčený."

Přitom má z té trojice nejvíce bodů. Proč tedy?

"Když jsem viděl její výkon proti Slovácku a naprosto tristní návštěvu, kdy Boleslav hraje o Evropu, a nepřijde skoro nikdo, tak nevím, co by Boleslav mělo poslat na čtvrté místo. Navíc ještě hraje se Spartou i Slavií, podle mě už Boleslav nezíská ani bod."

Tabulka skupiny o titul. Livesport

Boleslav už ale ukázala, že dokáže potrápit i silnější...

"Kdo skončí čtvrtý, zaslouží si to za práci za celou sezonu. S tím nechci nijak rozporovat, ale jak říkám, zájem fanoušků skoro neexistuje. A ani výkony mě nenaplňují přesvědčením, že by to měla Boleslav zvládnout, byť má teď nejlepší tabulkovou pozici.“

Další v pořadí je Baník. Splní se mu konečně dlouholetý sen?

"Baník má ambice i cíle hrát Evropu, ale podle mě týmu něco schází. Už teď mohli mít Evropu víceméně loženou, ale pravidelně selhávají na domácím hřišti, což se případně na evropské scéně absolutně neodpouští."

A poslední do party je Slovácko. Uzmulo tři body v Boleslavi a rázem je ve hře.

"Nechci si hrát na nějakého proroka, ale věděl jsem, že Slovácko boj o Evropu v žádném případě nevzdalo. Před zápasem v Boleslavi jsem byl přesvědčený o tom, že tam parta trenéra Martina Svědíka vyhraje. Proti Boleslavi se jí daří, je to lepší tým."

Rozloučí se Martin Svědík se Slováckem postupem do pohárů. fcslovacko.cz

Kdybychom tedy přijali vaši tezi o Mladé Boleslavi, věříte spíše Baníku, nebo Slovácku?

"Bude záležet na tomto kole, pokud někdo bude bodovat. Slovácko čeká těžký zápas proti Slavii, ale doma je před plným stadionem schopné bodovat. Baník hraje v Plzni, kde je to poněkud ošidné, jelikož Viktoria může mít v hlavě finále poháru, o umístění v lize dávno nehraje. Bude záležet i na tomhle. Pokud bude Slovácko v posledním kole v pozici, že má šanci jít do Evropy, nedivil bych se, kdyby v Ostravě vyhrálo.“

Přitom má na jaře formu na sestup...

"Zápasem v Boleslavi se znova dostalo do hry. Při prohře by byl absolutní konec. Po psychické stránce musela výhra neskutečně pomoct, navíc se budou chtít úspěšně rozloučit s trenérem. Pro mě by to překvapením vůbec nebylo.“

Co bude podle vás rozhodovat?

"Rozhodne týmovost, taktika a disciplína. Bude záležet na tom, jak týmy udrží nervy. Faktorů, které mohou rozhodnout, je více. I proto, že ani jeden tým nemá, snad s výjimkou Ewertona, výraznou individualitu.“

Vzájemné zápasy Slovácka a Slavie. Livesport

Kdo skončí pátý, půjde do utkání s vítězem prostřední skupiny. Bude pro vás tým ze skupiny o titul favorit?

"Jednoznačně. Zaprvé bude hrát zápas doma, což hraje velkou roli. A zadruhé: Baník, Boleslav i Slovácko jsou v šestce zaslouženě, takže ať už to budou Teplice, nebo Hradec Králové, tým z pátého místa pro mě bude jasným favoritem.“

Po postupu nastane euforie, ale má někdo z těchto týmů šanci, aby se v Evropě výrazně prosadil a přešel přes všechna předkola?

"Slovácko tuto zkušenost má, ví, jak to chodí. U Baníku i Mladé Boleslavi už je to od poslední účasti celkem dlouho. Důležité bude přestupové okno, není to jednoduché. Bude to náročné, není možnost opravy, když se vypadne. Musíte trefit optimální formu, přestupy i štěstí na los. Stačí se podívat loni na Plzeň.“

Takže se na to moc netváříte.

"Abych pravdu řekl, z naší ligy vidím na evropské úrovni skutečně jen tu první trojku.“