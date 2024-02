Baník se po dvou jarních porážkách vzchopil, v Jablonci padlo sedm gólů

Baník Ostrava umlčel ve 21. kole FORTUNA:LIGY své kritiky, když na hřišti Mladé Boleslavi zvítězil 3:1. Diváci v Lokotrans Areně byli svědky fantastické první půle, ve které padly všechny čtyři branky. Pravděpodobně gólem kola se prezentoval už v 17. minutě Tomáš Rigo (21). Domácí sice za pár okamžiků srovnali, v závěru poločasu však hned dvakrát inkasovali, když na branku Quadriho Adedirana (23) navázal šikovným lobem Ewerton (27). Sedm branek bylo k vidění v Jablonci, naopak v Olomouci gól nepadl.

Úvodní minuty měli v režii hosté, kteří se díky několika rychlým kombinacím dokázali dostat do slibných příležitostí. V 17. minutě přišla první branka, když zpoza vápna napřáhl Rigo a přesnou střelou překonal Matouše Trmala. Bolka se ale dokázala vzchopit a o 11 minut později vyrovnala. Matěj Pulkrab ve vápně našel Jakuba Fulneka, který přízemním zakončením dostal míč za záda Jiřího Letáčka.

Před koncem prvního poločasu se do slibné střelecké pozice probojoval hostující Adediran. Jeho pokus i díky teči jednoho z obránců skončil v síti. V nastaveném čase se mohli Slezané radovat znovu, když po chybě v obraně krásným lobem překonal Trmala křídelník Ewerton.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Trenér Holoubek poslal do druhého poločasu hned tři náhradníky, ani ti ovšem nedokázali zlepšit kvalitu domácí hry. V 60. minutě mohl vykřesat naději Středočechům Ondřej Karafiát, jenže branku z dobré pozice přestřelil. O pár minut později se opět připomněl útočník Ostravanů Adediran.

Jeho střela z hranice vápna ale skončila pouze v rukou brankáře. Na začátku poslední patnáctiminutovky se na gólmana řítil střídající Matúš Rusnák, ke střele se ovšem po zákroku jednoho z obránců nedostal. Boleslav se snažila dostat do závěrečného tlaku, obrana hostů však zůstala pozorná a nekapitulovala.

Adediranův gól byl rozdílový. Opta by Stats Perform

Duel tabulkových sousedů začal pro domácí snově, když se po několika sekundách od úvodního hvizdu ujali vedení. Obrovské nedorozumění v defenzivě Sklářů jednoduše potrestal Tomáš Zlatohlávek, a připsal si tak již pátou trefu z posledních šesti ligových zápasů. Inkasovaná branka pomohla spíše Teplicím, které hrozily především ze vzduchu.

Žádná ze zajímavých příležitostí se však neujala a odskočit na rozdíl dvou gólů mohly po 20 minutách hry Pardubice. Zlatohlávek se tentokrát protlačil k balonu v malém vápně, ale ve skluzu Tomáše Grigara prostřelit nedokázal.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Zdenko Frťala dodal svému mužstvu po poločasové pauze ofenzivní impuls, když na hrací plochu poslal Mohameda Yassera. Ten se krátce po svém příchodu mohl gólově odvděčit, jenže z dobré pozice poslal míč hlavou jen nad břevno. Po hodině hry nebezpečně pálil zpoza vápna kapitán Severočechů Lukáš Mareček, ani jeho projetil se však mezi tři tyče nevešel.

Hosté ve vypjatém závěru zasypali vápno Východočechů množstvím centrů a po jednom z nich zaslouženě vyrovnali. Na pas Petra Hronka si totiž naskočil střídající Štěpán Chaloupek a nechytatelně pro Antonína Kinského usměrnil míč k levé tyči.

Domácí vstoupili do utkání výrazně aktivněji než Budějovice a ještě před koncem první desetiminutovky šli do vedení. Vachtang Čanturišvili se nejrychleji zorientoval v pokutovém území a z dorážky pohotově uklidil míč do sítě.

Severočeši si ale vedoucí pozici dlouho neudrželi, neboť zpoza malého vápna vyrovnal parádním přízemním pokusem Patrik Hellebrand. Pro čtyřiadvacetiletého záložníka to byla teprve první branka v letošním ročníku.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Těsně po startu druhé půle se opět měnilo skóre. Po rohovém kopu dopravil míč se štěstím do sítě Jakub Martinec. Centrovaný balon skvěle prodloužil Haiderson Hurtado a 25letý český obránce hrudí skóroval. Svěřenci Radoslava Látala se nespokojili s jednobrankovým rozdílem a přidali třetí gól.

Sebastián Nebyla našel vynikajícím centrem Tekijaškiho, který hlavou s přehledem zvýšil na 3:1. Hostujícím fanouškům dal následně důvod k radosti výstavní pokus Jan Suchana ze 63. minuty, kterým Budějovice opět přiblížil na dostřel domácím. Gólové hody na severu Čech pečetili svými brankami nejprve muž zápasu Nebyla a v samotném závěru upravil na konečných 5:2 střídající Václav Drchal.

Nebylovy statistiky proti Dynamu. Opta by Stats Perform

Votroci začali na Hané aktivně. Během úvodní desetiminutovky se do střeleckých pozic dostali Vašulín a Petr Pudhorocký, obrana Sigmy však jejich pokusy zablokovala. Poté se do zakončení propracovali i domácí, ránu Lukáše Juliše ale chytil Adam Zadražil. Chvíli před odehranou půlhodinou obdržel pas za hostující defenzivu Filip Novák, jenž sice propálil Zadražila pokusem mezi nohy, míč však zamířil jen do tyče.

Ve 34. minutě mohl narůstající olomouckou převahu zužitkovat Juliš, špičkou nohy ale tečoval balon vedle brány. Záhy Zadražilovu pozornost otestoval Ebrima Singhateh, gólman Hradce si však i s jeho střelou poradil. Do vedení tak mohli zničehonic jít Východočeši, rána Jakuba Kučery ale o kousek nezamířila mezi 3 tyče.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran se kvůli zdravotním problémům Matúše Macíka postavil do domácí brány Tadeáš Stoppen, jenž na svůj premiérový zákrok v letošní sezoně Fortuna ligy nečekal dlouho. Pudhorocký totiž ve 48. minutě dostal prostor na pravé straně a prudkou ranou protáhl 20letého gólmana. Na sparťanského odchovance navázal svými pokusy aktivní Michal Leibl, Stoppena ovšem k zákroku nedonutil.

Po hodině hry výrazně ubylo ofenzivních šancí a zápas směřoval k bezgólové remíze. Proti sice málem byl Juliš, který v 79. minutě hlavičkou ale minul horní roh brány. Chvíli nato mohl přinést radost hostujícímu kotli Vašulín, z pozice v malém vápně však jen napálil tyč.

Tabulka FORTUNA:LIGY