Fotbalový víkend ONLINE: Přivede Neapol trenéra Slovenska Calzonu? Tuchel má stále důvěru

Je tu víkend a všechna pozornost, která byla v týdnu věnována evropským pohárům, se opět přesouvá na ligové trávníky. Aby vám neunikly podstatné informace a zároveň jste se dozvěděli novinky z útrob věhlasných stadionů, sledujte speciál Livesport Zpráv, který mapuje nejzajímavější fotbalové dění nejen očima dat.

NEDĚLE, 18. ÚNORA

22:25 – Pascal Gross si v letošní sezoně Premier League připsal už devět asistencí a v tomto ohledu je nejlepším v kádru Brightonu. Druhý Kaoru Mitoma má na kontě čtyři.

21:30 – Basaksehir oznámil, že podepsal dohodu se City Football Group, jejímž cílem je přinést klubu růst a úspěch. Na základě této dohody bude skupina, do níž spadá například Manchester City nebo Girona, poskytovat tureckému klubu poradenství v oblasti přestupů, rozvoje akademie a datové analýzy. Spolupráce bude probíhat také na úrovni výběru hráčů a strategii jejich rozvoje.

21:00 – Thomas Tuchel není ani po dalším klopýtnutí podle německého novináře Floriana Plettenberga ohrožen ve funkci hlavního trenéra Bayernu. Vedení mnichovského giganta mělo potvrdit jeho setrvání a ani samotný manažer se nechystá své pozice vzdát.

20:45 – Bayern zrušil po prohraném zápase s Bochumí tiskovou konferenci. Na vině má být úspora času, jelikož se bavorský celek chystá ještě večer odletět zpět do Mnichova, uvedla televizní stanice Sky Sport.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

20:00 – Joshua Kimmich těžce kousal prohru Bayernu na hřišti Bochumi 2:3. Po závěrečném hvizdu se ještě u postranní čáry dokonce pohádal s asistentem trenéra Zsoltem Löwem.

19:40 – Lazio nenavázalo na překvapivou výhru s Bayernem Mnichov a na italské scéně opět prohrálo, tentokrát 1:2 s Boloňou. Po zápase se na protest proti výrokům sudího rozhodlo nevyslat svého zástupce na tiskovou konferenci.

18:55 – Teprve druhý obránce narozený v roce 2005 si připsal alespoň dvě branky v jedné z nejlepších pěti evropských lig. Po Lenym Yorovi z Lille se to podařilo Deanovi Huijsenovi, který hostuje v AS Řím z Juventusu.

18:40 – Nedlouho před Vánoci Tom Lockyer přímo na hřišti utrpěl srdeční zástavu, v neděli ve svém vyjádření pro televizi Sky Sports oznámil šanci na návrat na hřiště. Zároveň však ubezpečil, že neudělá nic proti doporučením lékařů a specialistů.

18:05 – Nejenže se Rasmus Höjlund trefil nejrychleji v historii venkovních zápasů Manchesteru United, navíc se prosadil už v šestém utkání Premier League v řadě. Ve věku 21 let a 14 dní se mu to povedlo jako nejmladšímu hráči v historii.

17:50 – Bleskurychlý start dopřál Manchesteru United na půdě Lutonu Rasmus Höjlund, když po pouhých 37 vteřinách vstřelil nejrychlejší gól na hřišti soupeře v Premier League v historii klubu. V sedmé minutě navíc přidal další přesný zásah, jímž poslal svůj tým do nejrychlejšího dvoubrankového vedení v historii soutěže.

17:30 – Téji Savanier proměnil v neděli v zápase Ligue 1 proti Métám 12. penaltu v řadě. Lepší sérii táhne jen jeho spoluhráč Wahby Khazri (14), který se ovšem pokutového kopu ujal naposledy v dubnu předloňského roku.

17:20 – Mason Holgate obdržel v Premier League od začátku sezony 2021/2022 tři červené karty, a je tak nejtrestanějším hráčem soutěže.

17:00 – Sheffield United obdržel v 25 letošních zápasech Premier League celkem 65 branek. Žádný tým v historii na tom po stejném počtu zápasů nebyl v tomto ohledu hůře.

16:45 – Slavia 10 minut před koncem utkání s Karvinou zvýšila na rozdíl tří gólů. Pod trefu se podepsal při prvním startu v novém působišti obránce El Hadji Malick Diouf.

16:35 – Daniel Carvajal byl v této i předešlé sezoně vyloučen. Za 47 zápasů dostal dvě červené karty. Za předchozích devět ročníků – 223 utkání – přitom obdržel jedinou.

16:20 – Rayo Vallecano se vyhnulo porážce s Realem Madrid podruhé v sezoně, jelikož se s ním v neděli rozešlo smírně 1:1. Takový počin se Vallecas povedl teprve podruhé v historii. V sezoně 1992/1993 nad Bílým baletem dokonce jednou zvítězili.

15:10 – Mohamed Bamba se stal prvním hráčem za posledních 50 let, který v prvních čtyřech zápasech v Ligue 1 vstřelil v každém utkání alespoň jednu branku. Naposledy se to povedlo v říjnu 1973, kdy to dokázal Giora Spiegel v dresu Štrasburku.

14:40 – Trenér Walter Mazzarri může brzy skončit v Neapoli, kde by ho mohl nahradit trenér slovenské reprezentace Francesco Calzona. Podle italského novináře Mattea Moretta může k odvolání 62letého kouče dojít ještě před středečním úvodním zápasem osmifinále Ligy mistrů s Barcelonou.

11:25 – Není divu, že se v La Lize v sobotu večer uskutečnila mezi Valencií a Sevillou bezgólová remíza. Vždyť třeba hostující celek vyprodukoval na bránu jedinou střelu, a to včetně těch na bránu, mimo ni a zablokovaných. Od sezony 2003/04 andaluský celek nebyl v tomto ohledu tak pasivní v žádném z předchozích zápasů za uplynulých zhruba dvacet let.

Sevilla si nevypracovala téměř žádné příležitosti. Opta by Stats Perform

10:50 – Plzeň v sobotu uspěla v rámci FORTUNA:LIGY na půdě Bohemians a vítězství řádně oslavil také Lukáš Kalvach. Jak uvedl západočeský klub během on-line reportáže ze zápasu na sociální síti X, osmadvacetiletý defenzivní záložník si evidentně hlídá své osobní statistiky. A avizoval už na pátečním tréninku, že v Praze se bude jednat o jeho 200. ligový zápas v kariéře.

09:35 – Neapol v sobotním utkání Serie A remizovala s Janovem, domácí obránce Giovanni Di Lorenzo si přitom bezpochyby představoval lepší výsledek než jen dělbu bodů. Celek z Kampánie totiž plnil roli favorita, a tak třicetiletému bekovi poněkud zhořkl jubilejní 200. zápas v italské nejvyšší soutěži, do kterého nastoupil. Zapsal si každopádně asistenci u jediného gólu, který I Partenopei v tomto střetu vyprodukovali.

08:20 – Kylian Mbappé oznámil podle zdrojů z drtivé většiny velkých médií vedení PSG, že po konci této sezóny opustí klub jako volný hráč, tohle rozhodnutí přitom evidentně mohlo mít vliv i pro sobotní utkání Ligue 1 na půdě Nantes. Jinak by se francouzský útočník zřejmě neobjevil pouze na lavičce náhradníků. Stěží však odhadovat, zda se jednalo o jakousi formu "trestu" či k tomuto rozhodnutí došlo z jiných důvodů. Na hřiště se Mbappé následně přece dostal jako střídající hráč a proměnil pokutový kop.

Statistiky Mbappého proti Nantes. Opta by Stats Perform

SOBOTA, 17. ÚNORA

22:12 – Manchester City v sobotním podvečerním utkání remizoval před vlastními fanoušky s Chelsea 1:1, domácím přitom nepomohlo ani střelecké řádění útočníka Erlinga Haalanda. Ten vyprodukoval celkem 9 pokusů na bránu, čímž od přestupu na Ostrovy vyrovnal vlastní rekord ze září roku 2023 v duelu s West Hamem. Norský forvard mimochodem nedokázal přetavit v branku ani jednu ze všech jmenovaných šancí.

20:36 – Barcelona ve 25. kole La Ligy díky opakované penaltě v nastavení zvítězila na hřišti Celty Vigo 2:1 a upevnila si třetí místo. Oba góly katalánského celku vstřelil kanonýr Robert Lewandowski.

Tak vstřelil Lewandowski úvodní gól mužstva. Opta by Stats Perform

20:14 – Pětadvacetiletý záložník Young Boys Bern Filip Ugrinic, který ve 42. minutě prvního duelu play off Evropské ligy se Sportingem Lisabon vstřelil gól švýcarského týmu, si po střetu s Eduardem Quaresmou zlomil prst na levé noze a přijde o čtvrteční druhý duel v Alvalade.

19:59 – Juventus Turín v Serii A remizoval na hřišti Verony 2:2, nezvítězil počtvrté v řadě a na vedoucí Inter Milán ztrácí devět bodů. Celý článek zde.

19:34 – Trenér Peter Bosz neví, zda bude moci Johan Bakayoko nastoupit za PSV v úterním domácím zápase osmifinále Ligy mistrů proti Borussii Dortmund. Pravý krajní obránce chyběl v pátečním domácím utkání proti Heraclesu (2:0), protože byl nemocný.

19:08 – Kanadský útočník Jonathan David ve francouzské Ligue 1 hattrickem zařídil vítězství Lille 3:0 nad Le Havre. V zápase navíc neproměnil penaltu.

David byl jasnou hvězdou zápasu. Opta by Stats Perform

18:35 – Třetí po sobě jdoucí venkovní výhru s čistým kontem včera na půdě Kolína zaznamenal Werder Brémy. Taková série se severoněmeckému klubu podařila jenom v sezoně 1981/82 pod vedením legendárního Otto Rehhagela.

18:05 – Eredivisie se rozhodla zakázat v lize od roku 2025 syntetický trávník, protože chce splňovat podmínky, které nizozemské týmy mají v kontinentálních soutěžích. Od sezony 2025/2026 tak budou kluby povinny hrát na přírodním nebo hybridním trávníku. "Tímto způsobem zvyšujeme šance nizozemských klubů na dobré výsledky v evropských klubových soutěžích," vysvětlil Arnoud Schonis, ředitel pro mezinárodní záležitosti soutěže.

17:30 – Leverkusen s Patrikem Schickem v základní sestavě v německé lize porazil Heidenheim 2:1 a díky 32. zápasu bez prohry v řadě vyrovnal rekord Bayernu. Český útočník odehrál 74 minut, Adam Hložek se do utkání nedostal.

Schickovy zápasové statistiky. Opta by Stats Perform

17:17 – Druholigové utkání mezi Hansou Rostock a Hamburkem (2:2) narušily v Německu protesty. A nutno říct, že byly dost netradiční...

15:30 – Diario Sport tvrdí, že nejblíže na lavičku Barcelony po odchodu Xaviho má Roberto De Zerbi z Brightonu. Joan Laporta a Deco jsou údajně ve shodě a zkoumají, jestli je vhodný pro styl, kterém se chce katalánský klub prezentovat.

13:35 – Marcus Thuram se prosadil do sítě Salernitany a rázem se stal teprve druhým Francouzem v historii, který na dvouciferný počin v Serii A dosáhl. Tím prvním je Youri Djorkaeff, který dal v sezoně 1996/1997 za 33 zápasů 14 gólů.

12:15 – Odchod Kyliana Mbappého by mohl ovlivnit cenu vysílacích práv za Ligue 1. Šéf soutěže Vincent Labrune nemá lehké spaní, neboť slíbená miliarda eur za vysílací práva je v ohrožení - úspěšná jednání měla probíhat s Canal+, který ale nakonec odmítl podat oficiální nabídku. O práva ztratil zájem také Amazon. Do hry se tak dostává televize DAZN, která je ovšem ve ztrátě a nemáš peníze na zbyt. Možnou cestou je také BeIN Sports, za nímž stojí bohatí Katařané. I tak se nejspíš bude jednat o prohru francouzské nejvyšší soutěže, protože odhady konečné dohody případně platné do roku 2027 hovoří o "pouhých" 700 milionech eur.

11:45 – PSV se v pátek večer utkalo s Heraclesem. Ten hrál od 13. minuty v deseti a nakonec prohrál "jen" 0:2. Celek z Eindhovenu na něj poslal celkem 39 střel – jde o třetí nejvyšší počet od sezony 2010/11 napříč soutěží.

07:30 – Juventus v pátek oznámil, že jeho čistá ztráta se v první polovině fiskálního roku 2023/24 zvýšila na 95,1 milionu eur (cca 2,4 miliardy korun). Jako důvod italský klub uvedl zákaz účasti v lukrativní evropské soutěži v této sezoně kvůli finančním nesrovnalostem ovlivnil negativně příjmy klubu.

07:05 – Ricardo Pepi se po 17 zápasech, do nichž přišel jako náhradník, dočkal startu v základní jedenáctce v nizozemské Eredivisii, když nastoupil v dresu PSV proti Heraclesu. Do více utkání, než naskočili do základní sestavy, odehráli v Eredivisii jen Johan Vonlanthen (21) a Memphis Depay (19).

06:30 – Hráč Bayernu Mnichov Leroy Sané vynechá březnové mezinárodní zápasy. Do národního týmu Německa se bude moci vrátit až v červnu, v posledním mezistátním utkání před Eurem 2024. Odvolací komise FIFA mu potvrdila třízápasový trest z listopadu 2023, kdy v Rakousku napadl protihráče.

PÁTEK, 16. ÚNORA

23:01 – Inter Milán porazil v italské lize poslední Salernitanu 4:0 a vede tabulku o deset bodů před Juventusem. Lautaro Martínez dal dvacátý gól v soutěži. Více informací v článku.

22:57 – Lyon zvítězil ve francouzské lize nad druhým Nice 1:0 a díky třetí výhře za sebou se opět vzdálil boji o udržení. Před víkendovými zápasy jim v tabulce patří jedenácté místo. O vítězství rozhodl ve 22. minutě belgický útočník Orel Mangala.

Tak vypadal Mangalův zásah. Opta by Stats Perform

22:36 – Brémy zvítězily v německé fotbalové lize na hřišti sestupem ohroženého Kolína nad Rýnem 1:0. Gól dal v 70. minutě Justin Njinmah krátce po příchodu do hry. Více informací v článku.

21:01 – Britská média informovala, že zkušený australský manažer Ange Postecoglou je na užším seznamu jmen, který Liverpool sestavuje pro obsazení jednoho z nejvyšších postů ve světovém fotbale poté, co současný manažer Jürgen Klopp oznámil svůj úmysl odejít. Australan ale trvá na tom, že se soustředí pouze na to, aby Tottenham, který je v současné době na čtvrtém místě tabulky Premier League, skončil v jeho první sezoně v londýnském klubu co nejlépe.

18:35 – Záložník Aston Villy Boubacar Kamara bude chybět do konce sezony kvůli přetrženému přednímu zkříženému vazu, uvedl v pátek manažer Unai Emery.

17:20 – Borussia Mönchengladbach se přiblížila k návratu Tomáše Čvančary, jenž po zranění kotníku začal běhat. Podle trenéra Gerarda Seoaneho se však v nejbližších dvou týdnech nezapojí do plného tréninku, takže návrat do sestavy zatím není na pořadu dne.

16:23 – Bayernu Mnichov několik týdnů nepomůže francouzský obránce Sacha Boey. Čerstvá posila bavorského klubu si na tréninku přivodila trhlinu v zadním stehenním svalu. Druhý tým německé ligy o tom informoval na webu.

V posledních letech měl Boey problémů se zdravím dost. Livesport

13:10 – Angelo Preciado se výstavně prosadil ve čtvrtečním utkání Evropské ligy mezi Galatasarayem a pražskou Spartou. Jeho branka byla dokonce nominována do fanouškovské ankety o gól kola. Do ní se dostala také vítězná branka Maura Icardiho ze stejného duelu.

12:40 – Podle informací španělské a francouzské redakce Livesport Zpráv se mzdové podmínky, které nabídl Real Madrid Kylianu Mbappému ani zdaleka neblíží těm, které má hráč v PSG. Francouzská hvězda by si v případě přesunu do hlavního města Španělska měla vydělat až 25 milionů eur ročně, což by měla být částka srovnatelná s tou, na níž si přijde například Jude Bellingham. Více informací najdete v článku.

11:55 – Přestože jeho tým dokázal pouze remizovat, Pierre-Emerick Aubameyang se zapsal do historie a vyrovnal rekord Radamela Falcaa, když v Evropské lize vstřelil celkem 30 gólů. Tohoto úspěchu dosáhl 34letý hráč v 54 zápasech, v nichž skóroval za Borussii Dortmund (8 gólů), Arsenal (14 gólů), Barcelonu (2 góly) a Marseille (6 gólů).

10:50 – Začátek roku 2024 zachytil AC Milán v dobrém rozpoložení, což se potvrdilo výhrou 3:0 v úvodním zápase předkola playoff Evropské ligy se Stade Rennes. Rossoneri poprvé od roku 2014 vstřelili alespoň jeden gól v prvních devíti soutěžních utkáních kalendářního roku.

10:10 – AS Řím v úvodním zápase předkola playoff Evropské ligy remizoval 1:1 na půdě Feyenoordu, kde 26. gól v soutěži vstřelil Romelu Lukaku. Belgický kanonýr se na třetím místě mezi nejlepšími střelci EL (od sezony 2009/10) vyrovnal Aritzu Adurizovi, více branek nastříleli pouze Radamel Falcao a Pierre-Emerick Aubameyang (oba 30).

09:20 – Sturm Graz v úvodním zápase předkola playoff Evropské ligy zvítězil 4:1 nad Slovanem Bratislava, proti němuž v evropských pohárech debutoval Vítězslav Jaroš. Kmenový brankář Liverpoolu za rakouský klub odchytal třetí soutěžní duel.

09:00 – Boavista si počká na návrat Chidozieho Awaziema z Nigérie. Sedmadvacetiletý obránce po prohraném finále Afrického poháru národů s Pobřežím slonoviny (1:2) zůstal ve vlasti, protože se nakazil malárií.