Matušovič o Baníku: Proti Plzni to herně nebylo špatné. Hapal? Stát se může cokoliv

Nula bodů na kontě, nula vstřelených gólů. Tímto způsobem odstartovali ligové jaro hráči Baníku, kteří po šokující porážce 0:3 na hřišti Českých Budějovic nestačili v týdnu na Plzeň (0:1). I když se jejich výkon zlepšil, pozice trenéra Pavla Hapala zůstává dál nejistá, o víkendu ho navíc čeká těžký zápas v Mladé Boleslavi. Ustál by zkušený kouč další porážku? A kteří hráči by měli Baník táhnout? Nejen o tom promluvil v rozhovoru pro eFotbal.cz bývalý fotbalista Slezanů a dnes expert O2 TV Sport Miroslav Matušovič.

Je pravda, že zatímco na hřišti Dynama to Ostravě zle nevyšlo, proti Viktorii se zvedla. V poli se soupeři vyrovnala, střelecky to bylo fifty fifty. Ani tak to ale nestačilo. V samém závěru doplachtil centr Cadua až do sítě a Baník znovu nezískal žádné body.

"Herně to však z jeho strany nebylo vůbec špatný. Nasazení, agresivita, chuť zvítězit, to všechno tam bylo. Opravdu vyložené šance si ale Baník téměř nevypracoval, navíc ho srazil smolný gól na konci. Myslím, že dostat takovou branku bylo pro Ostravu hodně kruté. Šlo o banální situaci, která rozhodla celý zápas," připomněl Matušovič úder ze třetí minuty nastavení.

A vrátil se k blamáži o pár dní dřív. Na hřišti tehdy posledních Českých Budějovic se Baník ve druhé půli nechal zostudit. "Špatně ale nevstoupil do zápasu ani tam. Kubala měl v úvodu velkou šanci, kdyby ji proměnil, vyvíjelo by se všechno jinak. Baník byl velký favorit, měl to tam zvládnout, ale všichni tady mluví o tom, jak v Budějovicích vybouchl a nikdo nevyzdvihne výkon domácích," připomněl Matušovič.

"Nedělejme z hráčů Dynama žádné nazdárky, co by neměli nad nikým zvítězit. Jasně, ambice obou klubů jsou úplně jiné, Dynamo však mohlo obrovsky nakopnout, že ho každý odepisuje. Vytáhnout se zrovna na Baník byla po něj dvojnásobná motivace. I tak však samozřejmě každý čekal, že tam Ostrava uspěje," dodal bývalý hráč Baníku nebo pražské Sparty.

Že se Baník proti Viktorii zlepšil, je podle něj i zásluhou Ewertona – brazilského šikuly, který v týmu hostuje ze Slavie. Zatímco na hřišti v Českých Budějovicích šel na plac až o poločasu, proti třetímu týmu tabulky figuroval v základní sestavě a zápas mu sedl mnohem víc.

"Ewerton je v ofenzivě rozdílovým hráčem. Hru vidí a cítí, dokáže ovlivnit ráz utkání. Hodně se mi na něm líbí, že je dost nečitelný. Nepohybuje se jen u lajny, ale sbíhá si i do středu, hledá si prostor pro střelu. Je to nanejvýš technický hráč a pro obrany soupeře dokáže být nebezpečný. Pro Baník je extrémně důležitý. Spoluhráči vědí, že se na něj můžou spolehnout, což potvrdil i proti Plzni. Baník ale pozvedne také návrat Tanka. Jelikož se na konci podzimu nechal hloupě vyloučit, první tři jarní kola musí Baník hrát bez něj a všichni vidí, že chybí fakt hodně," řekl Matušovič o rychlonohém Nigerijci.

Jednoho kvalitního útočníka ale nechal Baník s klidným srdcem pláchnout jinam. V zimě se rozloučil s důrazným Ladislavem Almásim, který nedostatečnou zápasovou minutáž vyřešil hostováním v chorvatském Osijeku. Nebyl to ze strany Baníku trochu unáhlený krok?

"Nemyslím si to. Kromě Tanka je tam ještě Kubala nebo Klíma, kteří jsou Almásimu podobní, typologicky má Baník v kádru všechny druhy útočníků. Navíc Almási asi nebyl úplně spokojený s tím, kolik toho na podzim odehrál. Chtěl nastupovat mnohem víc, čímž na svůj odchod nejspíš sám tlačil. I proto se zvolilo řešení v podobě hostování v Osijeku," řekl Matušovič.

Hapal pod tlakem

A vyjádřil se i k situaci trenéra Pavla Hapala. Ten přišel do Baníku v říjnu 2022 jako náhrada za Pavla Vrbu, na požadovanou úroveň ho ale stále nevytáhl. Od páté příčky sice dělí osmou Ostravu jen bod, pořád má však velké výkyvy. Pokud Baník prohraje i o víkendu v Boleslavi, židle pod Hapalem se rozkymácí více než kdy jindy.

"Podívejte, pořád se bavíme o top celku v České republice. O klubu, který by se měl pohybovat v první čtyřce. Co se týče, historie, zázemí i fanouškovské základny, tak Baník nahoru prostě patří. Nebavíme se asi o titulu, ale minimálně do šestky by Ostrava každý rok hrát měla. Že se tak neděje, je samozřejmě fakt a každý trenér tam do toho s tím jde. Ví, že bude pod tlakem. I když Baník zahrál proti Plzni celkem dobře, na jaře zůstává bez bodu a teď jede do Boleslavi, která pod trenérem Holoubkem bude zřejmě v pohodě. Není to lehké. Stát se může naprosto cokoliv," podotkla bývalá opora Baníku či Sparty.

"Hapiho znám a vím, co všechno pro Baník dělá. Odvolání nikomu nepřeju, ale v tak velkém klubu se věci mohou měnit hrozně rychle. Sám jsem trenér a někdy v budoucnu bych si Baník přál trénovat, jak rychle tam však přijdete, tak rychle z něj můžete jít pryč. To je zkrátka fakt," uzavřel Matušovič.