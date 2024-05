Všichni víme, jak důležité utkání to je, říká Hapal před Slováckem. Na remízu spoléhat nehodlá

Boj o čtvrté místo v tabulce se v české nejvyšší soutěži přelil až do závěrečného kola. Mladá Boleslav míří na horkou půdu Slavie, pátá Ostrava změří síly před vlastním publikem se Slováckem. Baníku teoreticky stačí proti týmu z Uherského Hradiště i remíza, pokud by Středočeši v Edenu neuspěli.

Čtvrté místo v tabulce, znamenající jistou účast v předkole evropských pohárů, zatím drží Mladá Boleslav. Nicméně Ostrava na ni ztrácí pouhý bod a vidina možné účasti po dlouhé absenci je lákavá. Baník v této sezoně vykazoval výsledky jako na houpačce, přesto živí naději, že se blýská na lepší časy.

O čtvrtém místě se rozhodne až v posledním kole. Livesport

"Všichni víme, jak moc důležité utkání to je. Nálada v týmu je bojovná a věřím, že to bude poznat na našem výkonu. Hrát třeba na remízu a spoléhat na to, že Slavia doma porazí Boleslav, to rozhodně nebudeme. To by bylo obrovsky ošidné," nechal se slyšet kouč Pavel Hapal.

Ostrava se chce soustředit na svůj výkon a proti Slovácku získat důležité tři body, až poté bude zjišťovat, jak si vedla Mladá Boleslav na půdě Slavie. "Jdeme do toho soustředěni sami na sebe a s tím, že chceme vyhrát a získat tři body, které by nám za určitých okolností mohly zajistit čtvrté místo. Až pak se budeme zajímat o výsledek ze Slavie. Strašně bych si přál, aby přišlo co nejvíce lidí na stadion a pomohli nám k vítězství," dodal trenér Baníku.

Ve skupině o titul zatím není ale ani jasné to, kdo obsadí šesté místo. Slovácko zatím tuto příčku okupuje, ale případný úspěch na půdě Ostravy by znamenal, že Baník v tabulce přeskočí. "Máme za sebou Slavii, která nás předčila po všech stránkách. Ale to už jsme hodili za hlavu a připravujeme se na zápas na Baníku, kde chceme být co nejlíp připraveni. Bude to specifické utkání, oběma týmům jde o hodně," uvedl asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

"Naši hráči jsou hladoví a vidím na nich, že chtějí uspět. Baníku se sice doma moc nedaří, ale má pořád velkou sílu, podpořenou diváky. Není to o řečech před zápasem, ale o výkonu na hřišti. Budou rozhodovat maličkosti," dodal Baránek.