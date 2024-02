Nejžhavější adept na padáka? Dynamo, přiznává Podroužek. Start do jara nezávidí Karviné

Souboj o mistrovský titul je před jarem podle expertů záležitostí Sparty se Slavií. Na opačném pólu tabulky ale nejvyšší soutěž čeká pořádné drama. Livesport Zprávy rozebraly před startem druhé části FORTUNA:LIGY situací u momentálně nejhorší šestky tabulky. Kdyby nejvyšší soutěž skončila nyní, sestoupilo by Dynamo České Budějovice a baráž s druhým a třetím celkem druhé ligy by musely absolvovat Karviná a Zlín.

"Výchozí pozice a aktuální stav dělá z Dynama největšího kandidáta na sestup," přiznává Jan Podroužek, bývalý novinář, jenž byl na podzim sportovním manažerem jihočeského klubu, ale ve funkci předčasně skončil. "Ale rozhodně to není tak, že by bylo Dynamo dole odpáraný," zdůrazňuje.

Neskrývá, že mu osud jihočeského klubu není lhostejný. Když mluví o Dynamu, každému musí být jasné, že nechce, aby to vypadalo, že si s klubem vyřizuje účty kvůli svému předčasnému konci. Ale pohled na tabulku je prostě neúprosný a aktuální dění v posledních týdnech zrovna tak. "Dynamo musí vyřešit hodně věcí, včetně finančních záležitostí. Není to jen o dění na hřišti, ale i o ekonomické síle," nebojí se Podroužek hodnotit stav věci.

Dynamo je v tuto chvíli na posledním místě. (8.2.) Livesport

Jihočeský klub po podzimu nasbíral jen jedenáct bodů, zmítal se v problémech a i přes ohlášené uzavření smlouvy o strategickém partnerství s britskou společností FOOTIFY, ze všeho zjevně není venku. Klub hráčům dluží výplaty, část peněz podle všeho hráči dostali, ale hovořit o tom, že je situace optimální, jistě není na místě. "Co mám informace, tak v nejbližších dnech by do klubu měly dorazit nějaké peníze. Pak by třeba mohla přijít i nějaká další posila," dodává s tím, že Dynamo je sice největším adeptem na padáka, ale nikde není psáno, že sestoupí.

Seznam posil klubu je zatím povážlivě krátký. Jako náhradu za Adedirana, jenž odešel na hostování do Baníku Ostrava a klub jeho odchodem zalepil díru v rozpočtu, přivedl klub mladého Němce Jakoba Tranzisku. Dvaadvacetiletý hráč přišel na přestup z rakouské Admiry Wacker. S jihočeským klubem se dohodl na smlouvě na rok a půl s opcí na další sezonu.

Na jaře dostanou šanci v dresu Dynama tři hráči, kteří dosud působili v B týmu či ve výběru do 19 let - Martin Prášek, Tomáš Hák a Petr Zíka. "Po odchodu Adedirana prostě do Dynama útočníka udělat museli," má jasno Podroužek.

Pro svůj názor, že Dynamo není na místě odepisovat, přidává pádný argument. Je jím poslední podzimní vystoupení na Bohemians, kde Jihočeši odehráli dobrou partii a brali bod. "Myslím, že chemie mezi týmem a trenéry Lerchem a Kladrubským by mohla fungovat. Najednou to bylo úplně jiné Dynamo," vzpomíná Podroužek. A jeho slova potvrzují i poslední vyjádření trenéra Lercha.

"Atmosféra je dobrá. Jasně jsme si řekli, že naším cílem je ligu udržet. Je vidět, že kluci jsou odhodlaní, chtějí se o to poprat. Já věřím, že nějaké problémy, které teď kolem nás jsou, se brzy vyřeší a budeme se moci soustředit už jenom na fotbal," tvrdil na klubovém webu trenér Lerch.

Zlín dobře posílil

Koho by tedy Dynamo mohlo dostat pod sebe. Patnáctý je Zlín, jen o fous lepší je Karviná. "Zlín udělal během zimy dvě skvělé posily. Ze Sparty přišel útočník Schánělec a do zálohy pak Ghaňan Nombil. Myslím, že Zdeněk Grygera odvedl dobrou práci," konstatuje Podroužek s tím, že se byl právě na afrického hráče sám podívat v Petržalce a uvažoval o něm jako o posile pro Dynamo. "Bude důležité zkrotit jeho temperament, jinak je to ale hodně šikovný hráč."

A jak je na tom v jeho očích Karviná? "Nebylo o ni moc slyšet. Během zimy dělal klub zajímavou posilu z Francie. Kdyby ten hráč přišel, hodně by v defenzivě pomohl," říká expert a sám je zvědavý, jak to v nejvyšší soutěži na jaře bude. Pochopitelně se čeká dramatická bitva do posledního kola, ale už samotný start může mnohé napovědět.

Karviná má v prvních jarních kolech těžký los. Livesport

"Dynamo hraje doma s Baníkem a pak jede do Jablonce. Musí začátek chytit, protože se nedá spoléhat na to, že prostě začnete bodovat až pak. Není prostor, kde slevit," naznačuje. Baník podle něj bude obrovským favoritem... Jenže, co by měli při pohledu na los říkat třeba v Karviné? Ta začíná se Spartou, pak přijedou ohrožené Pardubice a následně i vicemistr z Edenu, který ale touží po titulu. To je možná "vražedná" kombinace. "Nepřeji nikomu nic zlého, ale ten start bude pro Karvinou hodně složitý," tuší Podroužek.

Pardubice s Hradcem se zachrání

Ve skupině o udržení je ještě momentálně trio Pardubice, Hradec Králové a Jablonec. Tam ale bývalý sportovní manažer nepředpokládá, že by se měly propadnout na úplné dno. Pardubice nakonec udržely trenéra Radoslava Kováče a celkově klub na Podroužka dělá dojem, že jde správnou cestou. "Dvakrát jsem je viděl i v přípravě. V klubu to funguje, dobře tam pracují s daty, zapojují mladé hráče. Myslím, že to bude do budoucna klub stabilizovaný v první lize. Teď to ještě na první půlku tabulky není, ale věřím jim. Dělají fotbal s rozumem," je přesvědčený Podroužek.

A co nedaleký rival z Hradce Králové? Votroci se prý musí smířit s tím, že nebude pravidlem, že budou v tabulce tak vysoko, jako když je trénoval zkušený Miroslav Koubek. Také je třeba mít na zřeteli, že rozpočet klubu řadí Hradec ve finančním žebříčku spíš na nižší patra. "Hradec vidím na umístění ve středu tabulky, nebo jako v tomto případě na lehce horší střed. A může přijít sezona, kdy třeba poskočí do šestky," říká odborník.

"Tým v Hradci staví přesně podle potřeb pro českou ligu. Myslím, že Hradec nebude mít se záchranou problém. Je tam už od nejhorších i bodový rozestup," konstatuje Podroužek.

Jablonec se zlepší

Současná jedenáctá příčka by pasovala do skupiny o udržení i Jablonec. Tým se v zimní pauze nevyvaroval výsledkových propadáků. Prohrál s druholigovým Varnsdorfem, od předposledního celku druhé nejvyšší soutěže ze Žižkova dostal dokonce pět gólů. Podroužek je ale přesvědčený, že tým je z nejhoršího venku.

Poslední zápasy Jablonce. Livesport

"Jablonec nezvládl vstup do ligy, špatně začal, ale pak se zvedl a já myslím, že jsou schopni v tom zlepšení pokračovat," tvrdí bývalý funkcionář Dynama. "Majitel klubu vše řeší, podržel ve funkci trenéra a já myslím, že tým nemá Jablonec špatný," dodává.

Kdo tedy dostane padáka? "Nejhůře rozdané karty má v současnosti Dynamo, ale odepsaní nejsou. Fanoušci se mají na co těšit," konstatuje na závěr Podroužek.