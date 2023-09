Červená karta a sedm gólů, Vrbův Zlín schytal od Plzně debakl. V derby se zrodila remíza

V 8. kole FORTUNA:LIGY se utkali sousedé ze severu Čech, neboť Jablonec přivítal v 61. Podještědském derby Liberec. Ačkoli hosté vedli už od osmé minuty, nakonec se museli spokojit s bodem, jelikož po necelé hodině hry vyrovnal krásnou střelou domácí Nemanja Tekijaški (26). To ve Zlíně šla brzy do vedení Plzeň. Hned ve čtvrté minutě se prosadil Tomáš Chorý (28), pár chvil nato viděl červenou kartu zlínský Jakub Černín (24) a na průšvih bylo zaděláno. Tým Pavla Vrby nakonec prohrál 1:7.

Slovan šel za bodovým ziskem v 61. Podještědském derby od úvodního hvizdu a za svůj tlak byl odměněn už v osmé minutě, kdy Ľubomír Tupta proměnil pokutový kop. Hosté mohli v první půli své vedení hned několikrát navýšit, avšak v bráně zelenobílých předváděl místy až heroický výkon Jan Hanuš.

Trest za neproměněné šance pak pro hosty přišel v 53. minutě, kdy dělbu bodů zajistil efektním zakončením Nemanja Tekijaški, který fantasticky nasměroval letící míč do šibenice. O chvíli později mohlo dojít dokonce k obratu ve skóre, střela Matěje Polidara ale rozvlnila pouze boční síť. Na druhé straně zase pálil k bližší tyči Ghali, nicméně Hanuš udržel skokem k pravé tyči remízový stav.

Ve Zlíně mohli inkasovat již po několika vteřinách, hlavičku nehlídaného Martina Cedidly ale Jindřich Staněk vytěsnil bravurním zákrokem na roh. Na šanci Ševců odpověděli viktoriáni ve čtvrté minutě, pas přes odkrytou branku ale Cadu nezužitkoval a z malého vápna trestuhodně orazítkoval břevno. Zahozená příležitost Západočechy ale dlouho mrzet nemusela, neboť se o několik vteřin později ujali zásluhou rány Tomáše Chorého k tyči vedení. Hororový úvod Zlína pokračoval, když v sedmé minutě uviděl Černín za nevybíravý zákrok proti Rafiu Durosinmimu červenou kartu.

Oslabení Moravané inkasovali podruhé v závěru 20. minuty, kdy hlavičku Lukáše Hejdy do břevna dorazil do sítě Šulc. Naději pro Zlín o pár okamžiků později vykřesal Vukadin Vukadinovič, jenž po rohovém kopu překonal vyběhnutého Staňka dalekonosným projektilem. Radost žlutomodrých ale o chvíli později opětovně utišil Šulc, který ranou do šibenice navýšil vedení hostů. Obrana Zlína do přestávky ještě jednou kapitulovala, když Pavel Bucha nasměroval odražený míč přesně k tyči.

Útočné choutky Plzeňanů pokračovaly i po změně stran a již čtyři minuty po návratu na hrací plochu se skóre měnilo pošesté, když Mateje Rakovana překonal ranou z voleje Durosinmi. Rozladěný trenér Vrba byl svědkem demolice svého celku, Západočeši naopak byli při chuti a krátce před hodinou hry zásluhou druhé trefy Durosinmiho navýšili své vedení. Viktoriáni tempo hry i nadále v poklidu kontrolovali, další příležitosti si ale nevytvářeli.

To platilo až do 78. minuty, kdy k nasměrování míče do odkryté branky chyběly Samsponu Dwehovi pouze centimetry. Přesto se hosté gólové radosti ještě jednou dočkali, když krátce před koncem završil debakl akrobatickým kopem Jan Kliment.

