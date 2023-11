Diskutabilní penalta v malém derby. Veselý ji nechtěl řešit, Kuchta o ní byl přesvědčen

Trenér Bohemians 1905 Jaroslav Veselý po utkání 14. kola FORTUNA:LIGY na Letné nechtěl příliš rozebírat situaci před penaltou, po níž jeho tým prohrával 0:1. Pokutový kop pro obhájce titulu považoval za rozhodně ne stoprocentní, uznal ale, že si za něj Vršovičtí mohli sami. Faulovaný domácí útočník Jan Kuchta byl naopak o penaltě přesvědčený stejně jako kouč Letenských Brian Priske.

V 66. minutě si stoper Matěj Hybš ideálně nezpracoval balon a ve vzdušném souboji ve vápně strčil zezadu do Kuchty. Rozhodčí Marek Radina po chvíli váhání nařídil k nelibosti Bohemians penaltu, kterou proměnil Veljko Birmančevič.

"Co mám říct? Kuchťák mě přesvědčuje, jak to byla penalta. Tak tady pískejme tyto soft penalty a bude to dobré. Když to rozhodčí odpískal, tak penalta byla," uvedl Veselý, jehož svěřenci nakonec prohráli 0:2.

"Beru to na vrub našich hráčů, ať nejsem za ubrečeného. Měli jsme míč na noze, Matěj to měl odkopnout a tím pádem by ta situace nenastala. Tam bych to hledal, to je to, co můžeme ovlivnit. To, jestli někdo někde pískne penaltu, ovlivnit neumím," prohlásil rodák z Hradce Králové.

Sparta – Bohemians, hodnocení hráčů. Livesport

Kuchta o pokutovém kopu nepochyboval. "Koukal jsem na balon a měl jsem hlavu nahoře. Nevím, kdo do mě vrazil, držel jsem se za temeno, protože mě u toho škubla hlava. Za mě jasný faul," řekl český reprezentant stanici O2 TV. "Neviděl jsem to v opakovaných záběrech, ale zvenčí to vypadalo jako jasná penalta. Myslím, že (Hybš) šel zezadu do Kuchty s příliš velkou razancí," uvedl na tiskové konferenci Priske.

Pokutového kopu se místo zraněného tradičního exekutora Ladislava Krejčího ujal Birmančevič. "Jsem určený na penaltu, ale faulovaný hráč by si ji neměl brát. Držel jsem se toho, protože trochu mě klinkla hlava, takže jsem nebyl moc v pohodě. Birma si na to věřil, vzal si to a chladnokrevně proměnil," podotkl Kuchta.