Hráče neprodáváme kvůli penězům, ale kvůli tomu, aby se nezhroutili, prohlásil Křetínský

Nejoblíbenějším hráčem majitele Sparty Daniela Křetínského (48) je na Letné lídr týmu Ladislav Krejčí (24). Bohatý podnikatel to řekl během prosincové debaty se spolkem Econet. Prozradil také, jaká úskalí řeší letenský klub při odchodech hráčů do zahraničí. "Posledních mnoho let neprodáváme hráče kvůli penězům, ale proto, že oni v nějaký moment začnou brečet a chtějí pryč," překvapil Křetínský osazenstvo v sále. Za příklad dal třeba talentovaného Adama Hložka (21), kterého klub prodal do bundesligového Leverkusenu.

Křetínský hovořil na setkání o ekonomických otázkách. V závěru ale přišla řeč i na jeho fotbalové aktivity. "Jsem rád, že jsme na Spartu nezapomněli. Přinesl jsem podepsaný dres," usmál se nejprve, když dostal otázku, kdo je jeho nejoblíbenějším hráčem.

Nejprve se snažil přítomným vysvětlit, že oblíbených hráčů má vícero, protože je na Letné už řadu let. Pak ale přiznal, že největší sympatie momentálně má Ladislav Krejčí, tahoun letenského týmu. "Můj oblíbený hráč je Láďa Krejčí. Je to kvůli tomu, že je mimořádný charakter," vysvětlil.

Neprodáváme kvůli penězům

V reakci na jeho odpověď okamžitě z pléna přiletěla narážka na to, aby tedy hráče během zimy nepouštěl do zahraničí. Sportovní ředitel klubu Tomáš Rosický totiž na startu přípravy nevyloučil jeho odchod. Křetínský zareagoval neméně pohotově. "To je omyl. Já nechci pouštět nikoho nikam," rozpovídal se.

"Ten problém je, že oni vám v nějaký moment začnou zuřivě brečet. Ve Spartě je to pak jen o řízení toho, na kdy načasujete odchod, aby se ten hráč nezhroutil. My neprodáváme kvůli penězům. Ta relevance není vůbec taková. Posledních mnoho let neprodáváme nikoho kvůli penězům,“ líčil podnikatel.

"Jedna z nejdůležitějších věcí, které řešíme, je přesvědčit toho hráče, aby zůstal ještě o chvíli déle. Ale oni se nenechají přesvědčit, i když je to v jejich zájmu," prozradil a hned přidal konkrétní příklad. "Vezměte si Adama Hložka. On i jeho rodina by se rozložili, kdyby neodešel. A v Leverkusenu nehraje. Kdyby odcházel o rok později, tak je to úplně jinak. Kdyby hrál ještě pod Priskem, tak by to byla úplně jiná situace," konstatoval směrem k exsparťanské hvězdičce Křetínský.

A vyzval tazatele, aby v podobném duchu napsal na sociální sítě Krejčímu, aby si odchod ze Sparty nechal hráč ještě projít hlavou. "Tohle je dobrá rada, ale je potřeba to říct Láďovi. Hoďte mu to na Instáč, že nemá odcházet, udělejte kampaň, dohodnuto?" žertoval český miliardář na závěr setkání.