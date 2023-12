Sparta představila první zimní posilu. Téměř dvoumetrového albánského útočníka Indrita Tuciho

První sparťanskou posilou v zimní pauze je albánský útočník Indrit Tuci (23), který přichází na přestup z Lokomotivy Záhřeb. Bez devíti centimetrů dvoumetrový hráč, jenž na podzim v chorvatské lize nastřílel šest gólů v 17 zápasech, podepsal na Letné víceletý kontrakt. K týmu se připojí v pondělí 8. ledna, kdy na Strahově začíná mistrovskému týmu příprava na jarní část sezony.

Tuci je v zahraničí zvyklý. Už v pouhých 18 letech se stal hráčem Lokomotivy Záhřeb, v jejímž dresu v létě načal už šestou sezonu. V lize za ni nastoupil do 94 utkání, v nichž zaznamenal 20 branek. Střelecky nejplodnější období přitom zažil letos na podzim. Trefil se například i v derby proti Dinamu Záhřeb, které v pohárech prohrálo se Spartou i s Plzní.

A Tuci Spartu sledoval nejen v Evropské lize. "Líbí se mi fotbal, kterým se prezentuje. Viděl jsem posledních pět zápasů, byly opravdu napínavé. Hra Sparty je takticky velmi vyspělá, je to hodně jeden na jednoho. Myslím si, že se tomu rychle přizpůsobím, jelikož takový styl mi vyhovuje," prohlásil v rozhovoru pro klubový web Tuci.

Albánský reprezentant do 21 let si v březnu loňského roku také zahrál kvalifikační duel proti českému výběru, ve kterém Češi zvítězili 1:0. Na hřišti se potkal třeba se svými budoucími spoluhráči Martinem Vitíkem, Kryštofem Daňkem nebo Václavem Sejkem. "Pamatuju si z toho zápasu na Vitíka. Už tehdy to byl velmi dobrý hráč. Když o mě Sparta projevila zájem a podíval jsem se na soupisku, uviděl jsem ho a hned jsem si na vzájemné utkání vzpomněl," řekl Tuci. V kádru Pražanů působí i jeho krajan, záložník Qazim Laci, jenž na Letnou přišel na den přesně před rokem.

Na Letnou přichází urostlý hráč jako druhý nejlepší střelec chorvatské nejvyšší soutěže, ve které patřil mezi nejčastěji zakončující hráče. V 17 zápasech vyslal na branku soupeře 42 střeleckých pokusů, šestkrát z toho hlavou. V pokutovém území protivníka měl 62 doteků, jen čtyři hráči chorvatské ligy byli v této statistice úspěšnější. Tuci byl také třetím v pořadí hráčů podle absolvovaných vzdušných soubojů (103).

Letenští přezimují v lize na prvním místě s pětibodovým náskokem na městského rivala Slavii, která odehrála o zápas méně. V únoru je v úvodním vyřazovacím kole Evropské ligy čeká dvojzápas s Galatasaray Istanbul a na konci měsíce čtvrtfinále domácího poháru na Slavii.