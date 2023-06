Jablonec má náhradu za Horejše. Severočechy v nové sezoně povede Látal

Novým trenérem fotbalistů Jablonce se stal Radoslav Látal (53). Bývalý reprezentant se do české ligy vrací po konci angažmá v polském týmu Termalica Nieciecza a se severočeským klubem uzavřel dvouletou smlouvu. Jablonečtí o tom informovali v tiskové zprávě.

Látal na lavičce třináctého celku uplynulé prvoligové sezony vystřídá Davida Horejše, kterého vedení na konci května odvolalo. Vicemistr Evropy z roku 1996 a vítěz Poháru UEFA se Schalke 04 se vrací do české ligy po dvou letech od vypršení smlouvy v Olomouci.

Loni v lednu se ujal tehdy posledního týmu polské ligy, Niecieczu následně v nejvyšší soutěži zachránit nedokázal a v uplynulém ročníku s ní těsně nedosáhl na návrat mezi elitu. Někdejší obránce či záložník se po konci smlouvy v polském klubu oficiálně ujme jabloneckého celku od soboty a s mužstvem odcestuje na herní soustředění do Itálie.

"Je to pro mě velká výzva. Po roce a půl v Polsku se zpět do Česka těším. S (majitelem) panem (Miroslavem) Peltou se známe již delší dobu a jak mě oslovil, určitě jsem neváhal. Rozhodnutí bylo rychlé," prohlásil Látal.

"Byli jsme ve spojení už tři týdny před posledním zápasem v Polsku. Pan Pelta mě oslovil, jak to se mnou vypadá, jestli mi končí, nebo nekončí smlouva. Tak jsem mu řekl, že vše záleží na výsledcích. Jestliže se postoupí, tak se mi automaticky prodlužuje kontrakt. Jinak jsem volným trenérem. Bohužel se nám baráž o postup nepovedla, nedostali jsme se dál. Od té doby jsme byli domluveni, že se rozhodnu pro Jablonec," doplnil Látal.

Věří, že s Jabloncem vylepší umístění z posledních dvou sezon, ve kterých ambiciózní Severočeši hráli v lize nadstavbovou skupinu o záchranu. "Bude to hodně o poctivé práci. Samozřejmě u nás trenérů to záleží na výsledcích a všechno se od toho odvíjí. Chtěl bych Jablonec vytáhnout výš tam, kam patří. Vzpomínám na časy, kdy se tady hrála Evropská liga. To jsem byl v Trnavě a taky jsme se dostali do skupiny," uvedl Látal.

Bývalý hráč rodné Olomouce, Dukly Praha, Schalke a Ostravy po skončení aktivní kariéry vedl vedle Sigmy také Frýdek-Místek, Opavu, Sokolov, Baník, MFK Košice, Piast Gliwice, běloruský Brest a Trnavu.

Látalovými asistenty budou Tomáš Čížek a Jan Krob, který po minulé sezoně ukončil profesionální hráčskou kariéru. Trenérem brankářů bude bývalý ligový gólman Oldřich Pařízek.