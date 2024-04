Zápas se Slováckem jsme brali po návratu z Itálie tak trochu jako přátelák, prohlásil Koubek

Spokojený s bodem za remízu 1:1 na půdě Slovácka, ale naštvaný na rozhodčí. V takovém rozpoložení končil duel v Uherském Hradišti plzeňský trenér Miroslav Koubek (72). Arbitrovi Zaoralovi nevyčítal nařízenou penaltu proti Viktorii, ale nastavený čas. "Může si nastavit kolik chce, ale překvapilo mě, že nastavil tři minuty nad rámec avizované doby kvůli tomu, že nám rasisticky uráželi hráče. To je přece dvojí trest, všechno šlo proti nám," vykládal do kamer O2 TV po utkání.

Výslednou remízu přijal Koubek v klidu. "Bod bereme, věděli jsme, že do toho dá Slovácko všechno. Bylo to Slovácko, jaké známe. Na jaře se jim nevedlo, ale tentokrát jsme s nimi měli velkou práci," poznamenal Koubek.

Tým po čtvrtečním utkání Konferenční ligy ve Florencii nabral směr Brno, ani se nevracel domů. Kouč pak zamíchal úmyslně sestavou, aby ušetřil síly některým hráčům před středečním semifinále MOL Cupu ve Zlíně. "Musím sestavu i kluky, co přicházeli jako střídající, pochválit. Odolali jsme. Pokud jde o hru, dostávali jsme se do zápasu pomaleji. Pak jsme ale dokázali být nebezpeční. Kromě gólu tam byla ještě obrovská šance Červa. Ale cením si kompaktního bojovného výkonu," chválil zkušený trenér svůj tým.

Pozápasový rozhovor Miroslava Koubka

Pozápasový rozhovor Miroslava Koubka po utkání na Slovácku (1:1) O2 TV Sport

Speciální pochvalu si vysloužil Milan Havel. Ten naskočil teprve do druhého zápasu v této ligové sezoně po operaci achilovky. "Měl těžký úraz a teď odehrál celý zápas. Bude jen lepší a lepší," věděl Koubek.

Na druhou stranu v náročném programu jeho svěřencům ubylo hodně sil. "Je třeba ale brát v potaz, že meleme z posledního, dnešní zápas jsme brali po návratu z Itálie tak trochu jako přátelák. Teď už netancujeme na třech svatbách, ale na dvou. Nyní je na pořadu pohár, který pro nás bude prioritou," doplnil s tím, že se snaží zápasové zatížení rozkládat na více hráčů.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Na závěr se Koubek vyjádřil i k situaci, kdy se zlobil na rozhodčí kvůli nastavenému času. "On si může nastavit kolik chce, ale překvapilo mě, že nastavil tři minuty nad rámec avizované doby kvůli tomu, že nám rasisticky uráželi hráče. To je přece pro nás dvojí trest. My jsme byli pod tlakem, nám urážejí hráče a ještě se nastavuje. Všechno šlo proti nám, to mi vadilo," vysvětlil plzeňský kouč.