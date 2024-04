Ligový semafor: Sparta poznala druhou tvář Sigmy, Kováč zase padl o gól a Karviná v laufu

Výhra 4:1, 76 bodů a náskok na druhou Slavii. Taková je bilance Sparty po 30. kole FORTUNA:LIGY. Za starých časů by rudí slavili mistrovský titul, ale o něj musí ještě zabojovat v pěti kolech ligové nadstavby. Do ní půjdou v rozdílné náladě Karviná a Pardubice. Zatímco Slezané chytli slinu, Východočeši jsou ve výsledkové krizi.

Červená – Pardubice

Východočeši půjdou do boje o záchranu s nejhorší formou posledních čtyř celků v tabulce. Ze závěrečných tří zápasů uhráli jen bod. Vyhrát svěřenci trenéra Radoslava Kováče nedokázali ani na půdě Bohemians, kterým prakticky v ligovém finiši už "o nic nešlo".

"Měli jsme připravená střídání, že tam dáme v 60. minutě do ofenzivy Zlatohlávka s Daňkem, bohužel jsme ale brzy znovu inkasovali. To byla trestuhodná chyba, před bránou to musíme urvat pryč, musí tam být více agresivity a důrazu," hledal chyby pardubický trenér. "Když hrajete 1:1, musíte v Ďolíčku uhrát bod. My prohrajeme třináct čtrnáct zápasů o gól, přitom se to dalo kolikrát uhrát. Nemluvě o tom, že sedm jsme jich dostali ze standardky," pokračoval Kováč v analýze.

A to ještě sudí Petr Hocek podržel Martina Chlumeckého, když jeho hlavičku do Erika Prekopa ocenil jen žlutou kartou. Hostujícího beka od vyloučení nejspíš zachránil i fakt, že na tomto utkání nebyl k dispozici systém VAR...

Realita je tedy taková, že Pardubice mají na 13. příčce náskok před patnáctým Zlínem pouhé tři body, na poslední sestupové místo, které momentálně drží jihočeské Dynamo, čtyři body.

Poslední výsledky Pardubic. Livesport

Oba tyto celky přivítají Pardubice na úvod nadstavby v domácím prostředí, přičemž ani na novém stadionu nepanuje zrovna vítězná mentalita. Na jaře tam "Tesla" ani jednou nevyhrála a posbírala dva body z patnácti možných. "Na těchto zápasech bude hodně záležet, na ty se musíme perfektně připravit," dodal Kováč.

Oranžová – Karviná

Březnový třesk dost možná zachrání Karviné sezonu i ligovou příslušnost. Trenérský tandem Marek Bielan a Radium Grussmann, který povýšil od třetiligové rezervy, má s A-týmem bilanci 2–3–1, což sice činí padesátiprocentní úspěšnost, ale je důležité zmínit, že Karviná narazila na Plzeň s Baníkem a především porazila oba klíčové rivaly v boji o záchranu, když po skalpu Dynama přidala triumf i nad Zlínem.

Rozhodl o tom povedený brejk Martina Regáliho, který utekl zlínským hráčům po nevydařeném rohovém kopu a propálil domácího brankáře Stanislava Dostála. Ševcům byla optická převaha marná. Výrazná šance na zvrat nepřišla. Vše ostatní kryl brankář Dominik Holec.

"Jeli jsme do Zlína s tím, jako kdyby to měl být poslední zápas sezony, v němž se musíme zachránit a vyhrát ho," líčil Bielan, jaká byla zápasová taktika.

Boj o záchranu vyšel slezskému celku tak, že Zlín i České Budějovice, tedy soupeře, které na jaře Karviná porazila, jako jediné přivítá ve skupině o udržení doma. "Cesta k záchraně bude trvat celých pět kol nadstavby," měl jasno Bielan.

Zelená – Sparta

První místo se ziskem 76 bodů. Taková je vizitka Sparty po 30 odehraných ligových kolech. To se povedlo Letenským i v sezoně 1999/00 a o tři body více měli rudí, když před 10 lety slavili ligový titul.

V roce 2014 končila Sparta sezonu s náskokem 13 bodů a v roce 2000 osm bodů. Letos má před Slavií jen čtyři a do nadstavby půjde s vědomím, že si může dovolit lehce škobrtnout a zároveň stále existuje naděje pro městského rivala. "Skončit první byl náš první cíl," přiznal Brian Priske. Druhý je zřejmý – vyhrát titul. Hotovo podle Priskeho není. "Česká liga je plná kvality a zápasy nejsou jednoduché. Do konce sezony nás včetně poháru čeká šest finále."

Nicméně zatímco před týdnem v Edenu si na ni slávisté vylámali zuby a kvůli remíze 2:2 natáhli ztrátu na Spartu na čtyři body, na Andrově stadionu neponechali sparťané nic náhodě. Priskeho svěřenci převedli na Hané dominantní výkon. První poločas vyhráli 2:0, druhý poměrem 2:1.

"Samozřejmě jsme viděli utkání na Slavii, ale jsou velké rozdíly, jakým způsobem se připravujete a prezentujete, pokud hrajete před domácím publikem. Vždycky hrajete před svými fanoušky přímočařejší zápas," zdůvodňoval Priske proč byla Sparta proti Olomouci úspěšnější.