Ligový semafor: Hapal první zápas roku neumí, Boleslav hrozila a jihočeská léčba zabírá

Baník zažívá nepříjemné déjà vu. Loni odstartoval jaro remízou se Zlínem a poté se krčil ve skupině o záchranu, nyní na úvod FORTUNA:LIGY překvapivě nestačil na České Budějovice 0:3. Dynamo naopak zahájilo etapu s novými trenéry fantasticky a po dominantním výkonu stáhlo ztrátu na předposlední Zlín. S umístěním v TOP 3 si nadále zahrává Viktoria Plzeň, která v domácím prostředí ztratila proti Mladé Boleslavi, stalo se tak po dlouhých šesti letech.

Červená – Ostudná porážka na úvod

V minulé sezoně si Baník na úvod jarní části FORTUNA:LIGY nadělil remízu ve Zlíně a nakonec hrál až ve skupině o udržení. Nyní mu sice záchranářské starosti nehrozí, ale vstup do jara měl možná ještě horší – po velmi špatném výkonu padl v Českých Budějovicích šokujícím výsledkem 0:3.

Pavel Hapal tak ani na druhý pokus nedokázal vstoupit do nového roku úspěšně. Jen pro zajímavost – nepovedlo se mu to z pozice trenéra v české lize ani jednou. První zápas roku nevyhrál ani při prvním angažmá v Ostravě, Mladé Boleslavi či Zlínu.

Tři góly inkasoval Baník od Českých Budějovic naposledy v květnu roku 2015, tehdy ale díky trefě Davora Kukece z 88. minuty dokázal zvítězit 4:3.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Po solidní přípravě tak ostravský celek navázal na bídný závěr podzimu, kdy nezvládl pět ze sedmi soutěžních duelů a Hapalova pozice byla v jednu chvíli pořádně nahnutá. Zdá se, že v klubu by to mohlo být znovu aktuální téma.

Sám Hapal totiž vzal porážku na sebe s tím, že tým dostatečně dobře nepřipravil. "Viděl jsem spoustu špatných výkonů. Nejen fotbalových, ale i běžeckých. Kdyby šlo o jednoho, dva hráče, hodnotil bych zápas jinak. Takto ale porážku beru na sebe a na celý realizační tým," soukal ze sebe po střetnutí.

Přehled zápasu České Budějovice – Baník 3:0

Oranžová – Ztráta Plzně po šesti letech

Sérii deseti výher v řadě zastavila Plzeň až generálkou na jarní část FORTUNA:LIGY proti dánskému Aarhusu. A po remíze 1:1 se zrodila další, tentokrát už v soutěžním klání proti Mladé Boleslavi.

Ačkoliv Viktoria po čtvrté trefě Tomáše Chorého v domácím prostředí vedla, v samotném závěru přišla o dva body, neboť Tomáš Ladra z pokutového kopu srovnal na konečných 1:1.

Alarmující je ovšem to, že Středočeši měli při premiéře kouče Davida Holoubka podle dat navrch. Plzeň přestříleli v poměru 14:7 a na očekávané branky by duel dopadl 1,8:0,3, což není pro mužstvo Miroslava Koubka vůbec pozitivní hodnocení.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Plzeňský kouč to však viděl trochu jinak. "Z našeho tlaku jsme měli dát více než jen jednu branku. To byl náš problém. A po jediné chybě jsme inkasovali. Musím ale ocenit soupeře, věděli jsme, že to bude náročný zápas. A také, že byl," uvedl v pozápasovém rozhovoru.

Viktoria v Doosan Aréně proti Boleslavi ztratila po dlouhých šesti letech, konkrétně tato série trvala 2142 dní. Remízou si opět zkomplikovala svou cestu za třetí pozicí, ale díky nečekané porážce Slovácka zůstává stále "na bedně" s tím, že v týdnu může po dohrávce s Baníkem náskok navýšit na čtyři body.

Přehled zápasu Plzeň – Mladá Boleslav 1:1

Kdo si proti Plzni vytvořil nejvíce šancí? Livesport

Zelená – Desetiminutovka z říše snů

Zatímco červená patřila Baníku, týmem kola jsou jednoznačně Jihočeši. Dynamo v zimě provedlo několik změn: vyměnilo sportovního manažera, navázalo spolupráci s investorem z Velké Británie a zároveň vsadilo na trenérské duo Lerch – Kladrubský, které vedlo tým v posledním utkání podzimní fáze nejvyšší české soutěže.

Výsledek? Dva zápasy, čtyři body a smazané manko na patnáctý Zlín. V polovině prosince uhrál klub bod v Ďolíčku, nyní si překvapivě vyšlápl na Baník a třemi góly během deseti minut ukončil čtyřměsíční čekání na vítězství.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Za poslední rok vstřelily České Budějovice tři a více branek pouze ve čtyřech případech a pokaždé z toho byl zisk tří bodů.

"Jsme v euforii, ale zároveň musíme brzdit a zůstat pokorní. Už po Bohemce jsem říkal, že chceme jít krok po kroku a odrazit se ode dna. Utkání jsme zvládli skvěle a hráčům musím poděkovat za obrovské nasazení a také za to, jak plnili úkoly, které jsme jim před zápasem dali," pochvaloval si kouč Jiří Lerch.

Statistiky hráče. Opta by stats Perform

Tři branky za deset minut vstřelilo Dynamo naposledy před dlouhými dvaceti lety. Tehdy se psal květen roku 2004 a Budějovice odjely na půdu Plzně. Za domácí dvakrát skóroval Horst Siegl, hattrickem ale kontroval David Lafata. A právě Lafata nastartoval v 80. minutě velký obrat, který gólem na konečných 4:2 o deset minut později uzavřel útočník Martin Smíšek.

8 – Tolik zápasů čekalo Dynamo na výhru od srpnového duelu s Bohemians. Nejdelší série v historii samostatné české ligy je z roku 2003, kde od dubna do srpna Jihočeši nevyhráli 14 zápasů v řadě.