Slávistický hrdina Jurečka po infarktovém závěru: Kdybych nevěřil, tak ten gól nedám

Václav Jurečka (29) si oddechl, že Slavia na úvod jarní části sezony dokázala odvrátit hrozící bodovou ztrátu a jeho brankou v sedmé minutě nastavení udolala doma Jablonec 4:3. Reprezentační útočník věří, že Pražany vydřené vítězství povzbudí do dalšího průběhu soutěže a boje o titul se Spartou. Zároveň ho těší, že navázal na vydařený závěr podzimu. V jubilejním 150. ligovém utkání kariéry dvakrát skóroval a dotáhl se na čelo tabulky kanonýrů.

"Je to velká úleva. Měli jsme dobrý vstup, ani po jednom gólu jsme ale bohužel neudrželi koncentraci a nechali soupeře nás dotáhnout. Pro fanouška to byl každopádně super zápas, pro nás velké nervy. Naštěstí s vítězným koncem," uvedl Jurečka po utkání 20. kola FORTUNA:LIGY.

Jeho tým proti Jablonci třikrát přišel o vedení. Když už se zdálo, že hned na startu ligového jara velmi nečekaně ztratí body, rozhodl Jurečka v poslední ze sedmi nastavených minut po posledním rohovém kopu.

Jurečka byl nejlépe hodnoceným hráčem Slavie i celého zápasu. Livesport

"Kdybych nevěřil, tak ten gól nedám. My jsme za tím šli. Fanoušci nás hnali, atmosféra před posledním gólem byla skvělá. Nebyl to vůbec jednoduchý první jarní zápas. Zvládli jsme ho, musíme se teď připravit na dohrávku ve Zlíně," řekl Jurečka.

Vítězný gól vstřelil z dorážky na zadní tyči poté, co Oscar Dorley prodloužil centr z rohového kopu. "Trošku intuice, trošku i místo, kde jsem měl být. S Mickem (van Burenem) jsme si řekli, kdo kde bude. Dobře se to ke mně odrazilo, jen jsem nastavil stehno a odrazilo se to od něj do branky. Jsem rád, že jsem pomohl týmu k výhře," pochvaloval si Jurečka.

Dvěma góly oslavil jubilejní 150. ligový start a v čele tabulky kanonýrů se dotáhl na Marka Havlíka ze Slovácka. Oba mají na kontě 10 branek. "Jsou to jen statistiky, jsem ale rád, že mi to tam padá, že pomáhám týmu. Uvidíme, co bude dál. Pořád je to jen začátek, první jarní kolo. Za mě dobrý start do jara, musím vytrvat v práci a pokračovat dál," prohlásil Jurečka.

Nejlepší střelec minulé ligové sezony se v úvodu ročníku trápil, ale aktuálně má dobrou formu a skóroval už v pěti kolech po sobě. "Vždy je to ze začátku sezony trochu těžší, trvá, než si zvyknete, než si čísla naženete. Když přijdou góly, pak se hraje jednodušeji. Souvisí to asi s pohodou, do které jsem se dostal na konci podzimu."

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

"Někdy to tam padá, někdy ne, to je fotbal. Začátek sezony mě nezastihl v úplně dobré formě, ale musíte být vůči tomu odolný. Tvrdě pracovat, pak odměna přijde. Nesmíme ale zapomínat, že je to týmová hra. Každý v týmu je důležitý," doplnil bývalý útočník Slovácka.

Jeho celek díky vydřené výhře dál ztrácí na vedoucí tým tabulky a obhájce titulu Spartu pět bodů, navíc má k dobru středeční dohrávku ve Zlíně. "Je důležité, že jsme to dnes zvládli. Zápas nás určitě nakopne dobrým směrem. Není jednoduché třikrát vést a třikrát si nechat dorovnat. Ten závěr byl hodně infarktový. Musíme si to přenést do Zlína a přivézt plný počet bodů," dodal Jurečka.