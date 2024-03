Ligový semafor: Sparta opět červená a bez střely, Kováč chtěl střídat sedmkrát a Chorého odplata

Krejčí musel v Plzni předčasně do sprch.

Čeká FORTUNA:LIGU ještě divočejší jaro než před rokem? Sparťanský náskok na Slavii se ztenčil na pouhý bod a hra o trůn začíná dostávat po debaklu Letenských na západě Čech nový rozměr.

Červená – Sparta

Hrubé chyby Filipa Panáka, další červená karta pro Ladislava Krejčího, žádná střela na branku a čtyři inkasované góly ve šlágru kola. Když se k tomu připočte čtvrteční duel s Liverpoolem (1:5) v osmifinále Evropské ligy, vychází Pražanům skóre 1:9 ze dvou velkých zápasů.

To už se dá označit za černý týden pro letenskou partu. Brian Priske zaznamenal hned dvě z pěti nejhorších proher v dosavadní trenérské kariéře během jednoho týdne. Dánský kouč už má navíc tři z pěti nejhorších porážek u týmu Sparty.

Priske těžko hledal slova. "Není to jen o mně. Prohrála celá Sparta," hlesl po debaklu. "Soupeř byl prostě lepší, dal čtyři góly. V klíčových momentech zápasu jsme nebyli dostatečně dobří, jak jsme být měli. To byl případ první branky před půlí a také druhého gólu po přestávce, který už utkání zlomil," uznal.

Rudí na západě Čech předvedli nevídaný výbuch. Naposledy podobný exces pamatují z podzimu 2022, kdy dostali čtyři branky za poločas v derby v Edenu. Právě městský rival se po víkendu dotáhl na rozdíl jednoho bodu. Hra o trůn začíná.

Oranžová – Pardubice

Body ze zápasů na Slavii a proti Plzni od nich čekal málokdo, ale padnout i potřetí v řadě s odvěkým rivalem? To už je malér! Porážka ve Východočeském derby se neodpouští. "Špatný zápas," láteřil pardubický kouč Radoslav Kováč. "Za mě obrovské zklamání. Měli jsme předvést daleko lepší výkon. Tohle bylo až ostudné," sypal ze sebe v televizním rozhovoru pro O2 TV.

Pardubice tak po úvodních dvou výhrách nad Slováckem a Karvinou zabředly do výsledkové mizérie. Tři zápasy za sebou nebodovaly. A konkurence v boji o ligovou příslušnost nespí. Dynamo se Zlínem si rozdělily bod a stáhly manko na čtyři body. Naopak Hradec, který byl na 12. místě na dostřel, se odpoutal již na čtyři body.

"Nepochopím, co se klukům dělo v hlavách. Věděli jsme, že Hradec bude agresivní, ale my vůbec nefungovali. Kdybych mohl, vystřídám o půli sedm hráčů," přidal následně na tiskové konferenci Kováč.

Příští kolo jako náprava? Bude to složité, do CFIG Arény dorazí podroušený Baník.

Zelená – Plzeň

Společně se Spartou měla do neděle nejlepší formu v lize a obecně se Plzeň pyšnila 13 soutěžními zápasy bez porážky. A její série pokračuje i po střetu s rudými. Tým Miroslava Koubka předvedl ve Štruncových sadech velký výkon, kterým znemožnil lídra FORTUNA:LIGY.

Západočeši zvládli šlágr ve velkém stylu – hostům nedovolili ani jednu střelu na branku. Sami proháněli sparťanskou defenzivu, že vstřelených branek mohlo být ještě více. Velkou roli při demolici Pražanů sehrál útočník Tomáš Chorý: Dva góly vstřelil a druhou žlutou kartu za faul na něj v 52. minutě vyfasoval Ladislav Krejčí.

"Měl jsem v hlavě zápas, který jsme hráli u nich. Mohli jsme v 95. minutě vyrovnat na 2:2, Vitík byl za Vindahlem a vyhlavičkoval míč z čáry," řekl pro O2 TV po utkání plzeňský střelec. "Na to nezapomenu, jak tam Vindahl pumpoval, trochu to bylo ve mně. Cítil jsem, že dnes bude ten moment, abychom jim to trochu vrátili."

V rauši byli i domácí fanoušci. "Stále věříme" stálo na transparentu, který vytáhl plzeňský kotel v průběhu druhého poločasu. Choreo odkazovalo na případnou korunovaci Viktorie na konci ligy. Po nedělním utkání se Spartou jsou přání Západočechů o chlup reálnější. Na druhou Slavii dál sice ztrácí osm bodů, ale první Spartu stáhli na devět, což je ztráta, která se při existenci nadstavby dá za určitých okolností stáhnout. Ze závěru ligy může být ještě velké drama.