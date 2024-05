Hráč měsíce očima analytiků: Cole Palmer. Roste Anglii a Chelsea nový Lampard?

Tenhle přestup loni v létě udivil. Jednak tím, že jeden anglický velkoklub pustil talentovaného fotbalistu jinému, za druhé tím, že záložník Cole Palmer (21) vyměnil úspěchy zavalený Manchester City za rozklíženou Chelsea. Udělal dobře… Vždyť také dva roky prosil vedení loňského vítěze Ligy mistrů o výměnu, aby nastupoval častěji. Za tu dobu se na něj totiž v základní sestavě dostalo pouze třikrát. Teď v Londýně řádí, s 20 trefami je druhým nejlepším střelcem Premier League. Sedm z nich vstřelil v dubnu a britská datově-analytická společnost Opta jej ve spolupráci s Livesport Zprávami vyhlásila hráčem uplynulého měsíce.

Palmer je objevem sezony. V pořadí kanonýrů anglické ligy je před ním už jen Erling Haaland, a to s žádným odskočením, jak je tomu u Nora zvykem, nýbrž o jedinou trefu. Navíc ofenzivní hráč Chelsea nahrál na devět branek, jeho bývalý spoluhráč ze City jen na pět. Zároveň je nejmladším hráčem v top pěti evropských ligách, komu se v této sezoně povedlo nasázet alespoň 20 gólů.

V listopadu loňského roku si odbyl premiéru v reprezentaci, když naskočil na poslední půlhodinu kvalifikačního zápasu na mistrovství Evropy proti Maltě. To vše během své vlastně premiérové sezony v dospělém fotbale… Pochybovači mohou namítnout, že ze svých 20 letech poslal míč devětkrát z penaltového puntíku, na druhé straně to ukazuje Palmerovu mentální odolnost i důvěru kouče Mauricia Pochettina. Tyhle spletité situace ve většině týmů řeší zkušení mazáci…

V dubnu nicméně ze svých sedmi gólů dal pět ze hry, z toho čtyř trefy do branky Evertonu. A stal se tak teprve čtvrtým hráčem Chelsea v historii (po Lampardovi, Hasselbainkovi a Viallim), komu se taková střelecká exploze v Premier League povedla. Díky hattricku do sítě Manchesteru United o 11 dní dřív je navíc dokonce jediným v dresu Blues, který během jednoho měsíce zvládl v lize dva zápasy s alespoň hattrickem. Dosud to dokázal pouze během celého kalendářního roku Didier Drogba, který měl ještě tu výhodu, že byl útočník.

Odkud střílí góly. Opta by Stats Perform

Palmer byl vedle zřejmého přínosu ofenzivě v minulém měsíci vysoce efektivní, když vyslal na branku 12 přesných ran, což při sedmi trefách činí úspěšnost 58 %. Vedle toho měl i nejvyšší počet celkových střel z celé soutěže (22). Pamětníci v souvislosti s takovou produkcí vzpomínají na legendární anglické záložníky, jimž nedělalo problém pravidelně dávat přes 10 gólů za sezonu, jako byli Steve Gerrard či Lampard, který stejně jako Palmer válel za Chelsea.

Vytáhlý mladík (189 cm) si rád hledá místo v prostoru mezi soupeřovou středovou a obrannou řadou, odkud podniká své nezastavitelné výpady po pravé straně hřiště nebo do jeho středu. Navíc ukazuje v zakončení svou všestrannost. Většinou střílí svou silnější levačkou, nicméně v této sezoně už se trefil třikrát i pravou novou a jednou dokonce hlavou. Dokáže udeřit z malého vápna stejně jako z uctivé dálky. Pouze jeho generační souputník Phil Foden v sezoně předčil pěti zásahy po střelách mimo šestnáctku jeho bilanci tří takových branek.

Z hráčů, kteří mají v aktuálním ročníku anglické ligy na kontě víc než 500 minut, jen Alexander Isak z Newcastlu (103) a Haaland (105) potřebují na jednu trefu méně minut než Palmer (109). Do gólové akce se pak zapojil vůbec nejčastěji (75 minut) ze všech. Až za ním se seřadili Kevin De Bruyne (76), Haaland (85) a Mohamed Salah (87)...