Komu hrozí stopka? Spartě může vypadnout devět hráčů, Slavii opory a ohrožené je i Dynamo

Kdo získá mistrovský titul? A co rozhodne? Možné scénáře se propírají ze všech stran. Mluví se o bodech, gólech, domácím prostředí. Klíčovým faktorem ale mohou být v nadstavbě i karetní tresty, které mohou osudově zamíchat sestavami aspirantů na titul. Pořádně opatrní musejí být na Spartě i na Slavii, v karetním ohrožení je celá řada opor. U Letenských hrozí stopka hned devíti hráčům.

Na začátek je dobré si připomenout, že hráč, který dostane čtvrtou žlutou kartu, má stop na jeden zápas. Kdo bude žlutou kartou oceněn osmkrát, stojí také jeden zápas, což v minulosti nebývalo pravidlem. Nyní za každý čtvrtý zápas stojí hráč stále jedno utkání.

Sparta má devět hráčů pod hrozbou trestu

Ošidný zápas čeká v neděli Spartu. Hraje na Slovácku, kde musí vyhrát. Ale také potřebuje uhlídat, aby žlutou kartu nedostal někdo z devíti ohrožených hráčů. Hned ve druhém kole nadstavby je totiž na programu derby se Slavií, tedy utkání, do kterého Sparta bude chtít jít v plné síle.

Kdo si teda na jihu Moravy bude muset dát pozor? Seznam je pořádně dlouhý a najdeme na něm Veljka Birmančeviče, Ladislava Krejčího, Jana Kuchtu, Qazima Laciho, Victora Olatunjiho, Filipa Panáka, Matěje Ryneše, Lukáše Sadílka i Petera Vindahla. I kdyby trenér Priske musel oželet třeba polovinu zmiňovaných jmen, znamenalo by to citelný zásah do sestavy.

Slavia se bude muset podobně hlídat doma proti Baníku. Jindřich Trpišovský by totiž také mohl přijít o své opory. Žlutý vykřičník visí nad Jindřichem Staňkem, Tomášem Vlčkem, Davidem Douděrou, Tomášem Holešem a Václavem Jurečkou. I v tomto případě jde o borce, kteří se složitě nahrazují. Bude proto zajímavé sledovat, jakou strategii oba stratégové na lavičce pražských "S" zvolí.

Sparta má v této sezoně velké problémy s disciplínou. Profimedia

Dva klíčoví borci do defenzivy by mohli vypadnout také plzeňské Viktorii. Tři žluté karty se totiž povedlo nasbírat jak brankáři Martinu Jedličkovi, tak defenzivní kometě posledních měsíců Robinu Hranáčovi. Pro Viktorii by ale případné absence neměly mít fatální následky, při pohledu na tabulku má totiž Plzeň třetí místo skoro "pod penzí".

Žluté karty budou pochopitelně míchat také bojem o záchranu. Životně důležitý zápas bude hrát Karviná. Vypadnout ze sestavy by mohli brankář Dominik Holec, špílmachr Lukáš Budinský či bek Jiří Fleišman.

Karetní ohrožení v nadstavbě:

Sparta: Birmančevič, Krejčí, Kuchta, Laci, Olatunji, Panák, Ryneš, Sadílek, Vindahl (všichni 3 ŽK)

Slavia: Douděra, Holeš, Jurečka, Staněk, Vlček (všichni 3 ŽK)

Plzeň: Durosinmi, Hranáč, Jedlička, Jirka (všichni 3 ŽK), Kalvach (7 ŽK)

Baník: Kpozo, Buchta (3 ŽK), Boula (7 ŽK)

Mladá Boleslav: Kadlec, Karafiát, Ladra, Šimek, Suchomel (všichni 3 ŽK), Pulkrab (7 ŽK)

Slovácko: Kadlec, Kohút, Petržela (3 ŽK), Reinberk (7 ŽK)

Liberec: Doumbia, Tupta, Varfolomejev (všichni 3 ŽK)

Olomouc: Chvátal, Navrátil, Singhateh, Zorvan (všichni 3 ŽK), Vodháněl (7 ŽK)

Hradec Králové: Čihák, Dancák, Horák (všichni 3 ŽK), Čmelík, Kučera (oba 7 ŽK)

Teplice: Bílek, Cykalo, Grigar, Mičevič, Núr, Trubač (všichni 3 ŽK), Mareček (7 ŽK)

Bohemians: Dostál, Hrubý, Kovařík, Matoušek, Puškáč (všichni 3 ŽK), Hybš, Prekop (oba 7 ŽK)

Jablonec: Vakho, Hollý, Tekijaški (všichni 3 ŽK)

Pardubice: Icha, Vacek (oba 3 ŽK) Patrák, Surzyn (oba 7 ŽK)

Karviná: Budínský, Fleišman, Holec, Iván, Moses, Traoré (všichni 3 ŽK)

Zlín: Bužek, Nombil, Reiter (všichni 3 ŽK), Slončík (7 ŽK)

Dynamo ČB: Čermák, Poulolo, Sladký, Tranziska (všichni 3 ŽK), Hellebrand (7 ŽK)