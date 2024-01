Livesport Daily #174: Ve Vietnamu prožívají fotbal daleko víc než v Česku, říká Nguyen.

Brankář Filip Nguyen (31) prožívá nejpřekotnější období života. Začalo to odchodem ze Slovácka do Vietnamu, kde se stal jedničkou Hanoi Police FC. S ním získal titul, tím to ale neskončilo. Před nedávnem se totiž Filip, jehož tatínek je z Vietnamu, oficiálně stal Vietnamcem a jako jednička národního týmu odjel na Asijský pohár v Kataru. Tam už má za sebou i první utkání. O změnách, které za poslední měsíce prodělal, hovořil ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily.

"V poslední době toho bylo fakt hodně," vzpomíná Nguyen. "Přestěhoval jsem se na druhou stranu planety, z Uherského Brodu, který má deset tisíc obyvatel, do Hanoje, která jich má deset milionů. Byl to velký skok. Pak jsem začal řešit vietnamské občanství, což bylo psychicky vyčerpávající, táhlo se to. Stihlo se to poslední den a já mohl odjet na turnaj do Kataru. To byla velká úleva, protože to byl jeden z cílů, proč jsem do Vietnamu šel, abych mohl hrát za reprezentaci. Jsem rád, že se mi to splnilo," vzpomíná Nguyen na radost z prvního startu za národní tým. Na úvod skupiny prohráli Vietnamci s favority z Japonska 2:4.

Hned v první sezoně získal ve vietnamské lize titul a pochvaluje si i atmosféru, která v zemi okolo fotbalu panuje. "Prožívají to tu daleko víc než v Česku. Fotbalisti jsou tu celebrity, jsou sledovaní na každém kroku. Denně mě na ulici zastavuje hodně lidí a prosí o fotku. A stačí, abych okomentoval něčí fotku na Facebooku a jsou z toho hned tři články v novinách. Nebo jsem teď viděl video, jak mě někdo celý zápas natáčel a sledoval, jestli mluvím vietnamsky, řešili moji výslovnost. Jak říkám, hodně to tu sledují a společnost si, myslím, fotbalistů váží víc než v Česku,” popisuje pražský rodák.

Ten se mimojiné snaží pracovat na vietnamštině. "Snažil jsem se ji naučit už dřív, ale nešlo mi to. Vzpomínám, že jednou jsem byl v restauraci a chtěl jsem zaplatit. Ale slovo platit je hodně podobné jako čaj. Takže jsem si tenkrát objednal asi šest čajů, ale zaplatit jsem nedokázal. Vietnamština má šest tónů a stačí, abyste stejné slovo vyslovili trochu jiným tónem a hned znamená něco úplně jiného. Dřív jsem učení vietnamštiny vzdal, ale teď už mi to jde líp. Jak jsem v tom každý den a slyším ten jazyk všude okolo, zlepšuji se rychleji,” usmívá se Filip Nguyen.

Livesport Daily #174: Ve Vietnamu prožívají fotbal daleko víc než v Česku, říká Nguyen. Livesport

