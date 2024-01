Livesport Daily #173: Naši politici chtějí, aby na MS v Česku jeli hráči z KHL, říká slovenský funkcionář

Minulý týden jsme v podcastu Livesport Daily v epizodě číslo 166 se slovenským novinářem Tomášem Prokopem řešili kauzu brankáře Hudáčka. Od té doby má ale situace další vývoj – Július Hudáček vydal prohlášení ve kterém se stylizuje do role oběti mediálního honu a mimo jiné vyhrožuje soudem hokejovému expertovi Jakubu Koreisovi a bývalému předsedovi představenstva hokejové Dukly Trenčín Milošovi Radosovi. Ten se netají sympatiemi k Ukrajině a nebál se Hudáčka veřejně kritizovat. A právě Radosa, který minulý týden kvůli svým protiruským názorům skončil ve vedení trenčínského klubu, je naším dnešním hostem v podcastu Livesport Daily.

"V klubu to vyeskalovalo, svým způsobem mě vyzvali, abych skončil co nejdřív. Takže jsem to udělal okamžitě. Dlouhodobě jsem prezentoval svůj kritický názor na agresi Ruska a zjevně to více členům vedení klubů a také svazovým funkcionářům vadilo," vysvětluje svůj konec v klubu Dukla Trenčín Radosa. "Víme, jaká je na Slovensku politická situace a kdo vyhrál volby. Je jasné, že hokejové struktury jsou se stranami ve vládní koalici silně propojené. Ale já svůj názor měnit nehodlám," dodává bývalý předseda trenčínského klubu.

Ten je velmi kritický k hráčům, kteří aktuálně působí v KHL. Július Hudáček mu za to teď vyhrožuje žalobou. "Už jsem mluvil se svým právníkem. Nemám z případného soudního sporu strach, bude to fraška," usmívá se Radosa. "Na Slovensku je k tomu nadměrná benevolence. Když si vzpomenu, jak Hudáček jezdil v Rusku na stadionu, kde viselo velké písmeno Z, dělal svou šou s červenou plachtou na zádech, o to víc mi jeho angažmá vadí. Jinak je mi ten člověk ukradený, ale kritizuju všechny, kteří tam v době války odešli." Hudáčka naopak v nedávné době podpořil například slovenský premiér Fico a další vrcholní politici.

Radosa si myslí, že slovenští politici budou tlačit také na to, aby na MS v Praze hráli za Slovensko hráči, kteří aktuálně působí v ruské KHL. "Podle vývoje předpokládám, že tam pojedou. Je otázka, jestli ti hráči vůbec mají reprezentační kvalitu. Ale ten politický tlak na to jednoznačně bude. Uvidíme, jak se k tomu postaví čeští fanoušci," je zvědavý Radosa.

Livesport Daily #173: Naši politici chtějí, aby na MS v Česku jeli hráči z KHL, říká slovenský funkcionář Livesport

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Proč se na Slovensku víc tolerují hráči z KHL?

Jak vnímá šéfa slovenského hokeje Miroslava Šatana?

Proč je na Slovensku hokej silně propojený s politikou?

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple podcasts a Google podcasts.